Kolejne ostrzeżenie ws. nowego trenera Igi Świątek. Ekspert nie ma wątpliwości

To Wim Fissette ma poprowadzić Igę Świątek do odzyskania tytułu najlepszej tenisistki na świecie i kolejnych wielkich triumfów. Krzysztof Rawa w rozmowie ze Sport.pl zwrócił jednak uwagę na cechę Belga, która ma prawo wzbudzić niepokój wśród fanów raszynianki.

Iga Świątek postawiła na Fissette'a

Kolejne ostrzeżenie dla Świątek. "Uważam odwrotnie"

Przeczytałem w jednym z artykułów opinię, że Wim Fissette bardzo różni się od Tomasza Wiktorowskiego. Otóż uważam odwrotnie - że to bardzo podobny trener. Wnioskuję z tego, że kiedyś rozmawiałem z Tomkiem Wiktorowskim, zadałem mu pytanie, jakie ma wzorce wśród kolegów tenisowych. Wymienił niechętnie kilka nazwisk, w tym m.in. Sama Sumyka, ale wspomniał również o nowym trenerze Igi Świątek. Gdy dopytywałem, dlaczego wskazuje na Belga, Wiktorowski tłumaczył, że to typ trenera, którego ceni, analitycznego. Taki sposób działania rzeczywiście odpowiada Tomkowi. Pokazywał mi kiedyś, jak analizuje każdy mecz, z jakich aplikacji korzysta, ile detali zauważa. To właśnie przypomniałem sobie teraz, gdy nasza tenisistka ogłosiła nazwisko kolejnego szkoleniowca. Fissette to także taki "laptop-coach". A to powoduje, że mam mieszane uczucia.

Według eksperta, Świątek przydałaby się zupełna zmiana pod względem profilu trenera, a przy Belgu nie może na to liczyć. Rawa jest jednak pewien, na czym w najbliższym czasie powinien skupić się tandem zawodniczka-szkoleniowiec. "A jeśli chodzi o bardziej szkoleniowe sprawy, pozostaję romantykiem tenisowym. Chciałbym zobaczyć Igę grającą slajsa, odważnie, kątowo, z wyobraźnią. Jesteśmy, co tu kryć, wychowani na Agnieszce Radwańskiej i jej barwnym stylu gry. Iga pozostaje skuteczna na korcie, ale na pewno repertuar rozwiązań w jej przypadku jest skromniejszy. Nie chodzi jedynie o stylistykę, ale po prostu oto, by Iga miała plan B, C i D, nie tylko A. Jest to potrzebne, bo dziś wbrew pozorom, świat kobiecego tenisa bardzo się ubogacił. Nie jest tak, że wygrywają tylko wielkie i silne zawodniczki, na co się długo zanosiło" - uważa.