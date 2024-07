Kolejna wpadka przed igrzyskami. Tym razem WTA, poszło o Igę Świątek

Iga Świątek zagra w mikście na igrzyskach? Tak uważa WTA

Autor publikacji twierdzi na przykład, że niedawna triumfatorka Rolanda Garrosa, poza singlem, zagra również w mikście u boku Huberta Hurkacza. Wrocławianin kilka dni temu wycofał się jednak z turnieju, przez co podopieczna Tomasza Wiktorowskiego także nie pojawi się na korcie w tychże zmaganiach. Polacy czynili starania, by 23-latka zagrała w parze z Janem Zielińskim, lecz apele do organizatorów na nic się zdały. Warszawianin musiałby wcześniej przystąpić do zawodów w deblu.