Kolejna legenda złapana przez Świątek! Chciała grać z Polką w kota i myszkę

Po wycofaniu się z gry Ashleigh Barty i trzech kolejnych zwycięstwach w wielkich turniejach rangi WTA 1000, Iga Świątek została liderką rankingu WTA 4 kwietnia tego roku - i stale powiększała swoją przewagę nad konkurentkami. Wygrała dwa Turnieje Wielkiego Szlema, dołożyła jeszcze trzy inne turniejowe sukcesy w Niemczech, Włoszech i USA. Dziś zdecydowanie dominuje na świecie i jeszcze przez co najmniej kilkanaście tygodni żadna z rywalek jej nie dogoni. W Sylwestra Iga Świątek zacznie zdobywać punkty, ale jednocześnie będzie musiała sporo ich bronić - do końca marca aż 3920.

Polska liderka dogoniła Niemkę mieszkającą w Puszczykowie

Dyrektorka Rolanda Garrosa wyżej ceni tenis męski od kobiecego? Burza po słowach Mauresmo

Co ciekawe, gra z Igą Świątek byłaby dla Mauresmo marzeniem. Przed turniejem "L'Equipe" pytało bowiem byłych zawodników i zawodniczki, z kim by się chcieli z obecnego tour zmierzyć, a z kim nie. Szefowa French Open odparła , że nie chciałaby grać z Amerykanką Amandą Anisimovą, a chciałby się zmierzyć ze... Świątek!

- Ona jest numerem jeden, więc szybko zostałabym pokonana, ale doszłoby do prawdziwej walki . Ona jest bardzo silna, ale nie odbija piłki bardzo wcześnie, można więc znaleźć czas, żeby się zorganizować. Ona konstruuje wymiany tak jak ja. Albo podobnie jak Kim Clijsters, ustawia sobie grę. Czułabym się poddana mniejszej presji - mówiła Francuzka i dodała w "L'Equipe": - W meczu ze Świątek mogłabym rozwijać swoją grę i stworzyć różne wariacje. To byłby mecz kota z myszką. Bardzo lubię, kiedy mecz proponuje wszystkie tenisowe aspekty: fizyczny, mentalny i taktyczny. Z nią, to byłoby doskonałe

Zawodniczki, które spędziły najwięcej tygodni w roli liderek listy WTA

Teraz Polka goni więc teraz Victorię Azarenkę , czyli wciąż czynną zawodniczkę. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, stanie się to 20 marca, czyli po zakończeniu rywalizacji w Indian Wells. Do czołowej dziesiątki Iga Świątek mogłaby wskoczyć wczesną jesienią - o ile utrzyma się przez ten czas na szczycie.

Bez większych zmian na liście. Minimalny awans Kawy i Falkowskiej

W światowym rankingu nie ma praktycznie żadnych zmian, ale już za dwa tygodnie do nich na pewno dojdzie - stanie się to po pierwszych turniejach na Antypodach. O jedną pozycję przesunęły się Katarzyna Kawa i Weronika Falkowska, które zajmują miejsca w połowie trzeciej setki rankingu. Obie też są na liście rezerwowej do kwalifikacji Australian Open - ich występ wciąż jest bardzo niepewny. O 14 pozycji do góry podskoczyła Urszula Radwańska, ale doświadczona krakowianka ma czego żałować. Gdyby z turnieju ITF w Kioto nie odpadła już w drugiej rundzie, miała szansę wrócić nawet do trzeciej setki rankingu.