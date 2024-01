Kolejna gwiazda wycofuje się z Australian Open. Idze Świątek ubywa groźna rywalka

Problemy z nadgarstkiem wyeliminowały z gry Karolinę Muchovą. Od czasu US Open nie widzieliśmy jej na kortach i jej absencja potrwa co najmniej do połowy lutego. Teraz okazuje się, że z gry wypadła także inna z półfinalistek ubiegłorocznych zmagań na kortach w Nowym Jorku.