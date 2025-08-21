Kolega nie oszczędził Igi Świątek. Żenująca sytuacja. "Brak klasy i szacunku"

W ubiegłym sezonie Jan Zieliński sięgnął po dwa tytuły wielkoszlemowe w grze mieszanej. Gratulacje za triumf odbierał po występie w Australian Open i Wimbledonie. Za każdym razem partnerowała mu tajwańska tenisistka Su-Wei Hsieh.

W tegorocznej edycji US Open nie mieli szans na kolejny sukces. Z prostej przyczyny - nie zostali zaproszeni do batalii w Nowym Jorku. Taki sam los spotkał także innych specjalistów od miksta.

Turniej miksta w US Open po nowemu. Zieliński nie kryje rozgoryczenia, Świątek odpowiada

Formuła zmagań została zmodyfikowana w taki sposób, by turniej uchodził za bardziej atrakcyjny dla widza. Do gry przystąpili czołowi zawodnicy i czołowe zawodniczki świata. Fakt, że na co dzień występują w rywalizacji singlowej, nie miał tu żadnego znaczenia.

"Domyślam się, że zdobycie dwóch tytułów wielkoszlemowych w mikście w jednym roku to za mało, żeby dostać zaproszenie do tej pokazówki na US Open. Dzięki za odebranie mi możliwości rywalizacji i stworzenie równych warunków dla wszystkich" - napisał w mediach społecznościowych Zieliński tuż po ogłoszeniu zmian organizacyjnych.

Rozgoryczenia nie krył też po finale, w którym włoski duet Sara Errani/Andrea Vavassori pokonał Igę Świątek i Caspera Ruuda 6:3, 5:7, 10-6. "Forza Italia!" - skwitował krótko po końcowym rozstrzygnięciu Zieliński.

"A co powiecie na dopuszczenie następnym razem większej liczby specjalistów od gry deblowej, żeby było ciekawiej? Nie ułatwiajmy tego Vavie i Sarze!" - dodał Zieliński.

Ten wpis nie spodobał się sporej części internautów. Zarzucają polskiemu tenisiście, że takimi słowami - intencjonalnie lub nie - obraził Świątek, koleżankę z kortu. "Brak klasy", "brak szacunku" - to tylko niektóre komentarze zamieszczane przez kibiców w sieci.

Świątek raczej nie poczuła się urażona, ale - jak twierdzą uważni followersi - odpowiedziała na post Zielińskiego. "Mam nadzieję, że nie ułatwiliśmy wam zadania" - napisała na Instagramie, jeszcze raz dziękując rywalom za finał i zapewniając, że przez ostatnie dwa dni bawiła się na korcie znakomicie.

Zamieszanie wokół tematu szybko dostrzegł sam Zieliński. W osobnym poście zapewnił, że jego słowa nie odnosiły się do rezultatu lub konkretnego meczu, lecz do braku w turniejowej drabince specjalistów od gry deblowej.

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM AFP

Sara Errani (z prawej) i Andrea Vavassori - triumfatorzy turnieju miksta w US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP