Kolega nie oszczędził Igi Świątek. Żenująca sytuacja. "Brak klasy i szacunku"
Nie milkną echa rywalizacji par mieszanych w US Open. Po raz pierwszy w turnieju miksta wystąpili specjaliści od gry singlowej, co - jak było do przewidzenia - nie spodobało się deblistom. Frustracji nie krył m.in. Jan Zieliński posiadający na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe. Internauci zarzucają mu, że zachował się bardzo nieelegancko wobec Igi Świątek. Wystarczył jeden nieostrożny wpis w mediach społecznościowych.
W ubiegłym sezonie Jan Zieliński sięgnął po dwa tytuły wielkoszlemowe w grze mieszanej. Gratulacje za triumf odbierał po występie w Australian Open i Wimbledonie. Za każdym razem partnerowała mu tajwańska tenisistka Su-Wei Hsieh.
W tegorocznej edycji US Open nie mieli szans na kolejny sukces. Z prostej przyczyny - nie zostali zaproszeni do batalii w Nowym Jorku. Taki sam los spotkał także innych specjalistów od miksta.
Turniej miksta w US Open po nowemu. Zieliński nie kryje rozgoryczenia, Świątek odpowiada
Formuła zmagań została zmodyfikowana w taki sposób, by turniej uchodził za bardziej atrakcyjny dla widza. Do gry przystąpili czołowi zawodnicy i czołowe zawodniczki świata. Fakt, że na co dzień występują w rywalizacji singlowej, nie miał tu żadnego znaczenia.
"Domyślam się, że zdobycie dwóch tytułów wielkoszlemowych w mikście w jednym roku to za mało, żeby dostać zaproszenie do tej pokazówki na US Open. Dzięki za odebranie mi możliwości rywalizacji i stworzenie równych warunków dla wszystkich" - napisał w mediach społecznościowych Zieliński tuż po ogłoszeniu zmian organizacyjnych.
Rozgoryczenia nie krył też po finale, w którym włoski duet Sara Errani/Andrea Vavassori pokonał Igę Świątek i Caspera Ruuda 6:3, 5:7, 10-6. "Forza Italia!" - skwitował krótko po końcowym rozstrzygnięciu Zieliński.
"A co powiecie na dopuszczenie następnym razem większej liczby specjalistów od gry deblowej, żeby było ciekawiej? Nie ułatwiajmy tego Vavie i Sarze!" - dodał Zieliński.
Ten wpis nie spodobał się sporej części internautów. Zarzucają polskiemu tenisiście, że takimi słowami - intencjonalnie lub nie - obraził Świątek, koleżankę z kortu. "Brak klasy", "brak szacunku" - to tylko niektóre komentarze zamieszczane przez kibiców w sieci.
Świątek raczej nie poczuła się urażona, ale - jak twierdzą uważni followersi - odpowiedziała na post Zielińskiego. "Mam nadzieję, że nie ułatwiliśmy wam zadania" - napisała na Instagramie, jeszcze raz dziękując rywalom za finał i zapewniając, że przez ostatnie dwa dni bawiła się na korcie znakomicie.
Zamieszanie wokół tematu szybko dostrzegł sam Zieliński. W osobnym poście zapewnił, że jego słowa nie odnosiły się do rezultatu lub konkretnego meczu, lecz do braku w turniejowej drabince specjalistów od gry deblowej.