Kobiecy Szlem o miliony dolarów. Świątek na liście. Co z Sabalenką? Brak wielkiej gwiazdy

Świat kobiecego tenisa żyje już zbliżającym się WTA Finals w Rijadzie, świat męskiego tenisa emocjonuje się paryskim Mastersem i kolejną batalią gigantów, czyli Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. W teorii Włoch za tydzień znów może być światową jedynką, ale tylko pod warunkiem zapaści Hiszpana w którymś z pierwszych meczów i zdobycie przez siebie tytułu.

A później po ATP Finals w Turynie zapewne znów Alcaraz będzie na czele, bo on broni tylko 200 punktów zdobytych rok temu, a Włoch - aż 1500.

Na czele listy płac, tej oficjalnej, też jest teraz Alcaraz - zarobił na korcie w tym sezonie już ponad 16 milionów dolarów. Sinner zaś - "tylko" niecałe 13 milionów. To jednak dane z oficjalnych imprez, bo są przecież też i towarzyskie potyczki. Formalnie taką jest turniej 2025 Six Kings Slam, który odbył się w połowie października w Rijadzie. Z sześcioma uczestnikami i pulą nagród... 13,5 miliona dolarów. Każdy z uczestników dostał po 1,5 mln za samą grę w nim, triumfator dołożył 4,5 mln. Okazał się nim Sinner, który w finale pokonał Alcaraza.

Panie takich zawodów na razie nie mają, choć szejkowie już przecież przyciągnęli do siebie finał kobiecego sezonu. Żadna zawodniczka w historii nie wygrała też dotąd sześciu milionów dolarów w jednym turnieju - rekordem jest równe pięć milionów wywalczone przez Arynę Sabalenkę w ostatnim US Open.

Amerykański gwiazdor wybrał sześć tenisistek. To one mogłyby walczyć o miliony dolarów

- A gdy tak turniej Six Queens Slam jednak się odbył, kogo byś widział? - Takie pytanie dostał w Paryżu Ben Shelton, dziś siódmy tenisista na liście ATP, jednocześnie jeden z najmłodszych w czołówce. I zaczął wymieniać gwiazdy - zaczął od Coco Gauff, później podał nazwisko Sabalenki, następnie była Iga, a po niej - Rybakina. - Mam cztery, kto jeszcze... Na pewno Mirra Andriejewa - mówił Shelton, który kilka dni temu w Genewie po dramatycznym boju pokonał Kamila Majchrzaka, a w sobotę w półfinale debla przegrał z Janem Zielińskim. - I jeszcze Pegula - rzucił na koniec.

Iga Świątek IBRAHIM EZZAT AFP

W jego obsadzie byłaby więc jedna z tenisistek, której zabraknie na głównej liście singlowego WTA Finals (Andriejewa), a brakuje tam... finalistki Wimbledonu i US Open oraz triumfatorki WTA 1000 w Dosze i Pekinie - Amandy Anisimovej.

Shelton też został poproszony o wybór zgłoszeń... do turnieju "sześciu Królów" wszech czasów I tu wskazał na trzech najlepszych graczy w XXI wieku (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djoković), dołożył do nich Bjorna Borga i Arthura Ashe'a oraz - z uwagi na nawierzchnię - Pete'a Samprasa.

Iga Świątek ISHIKA SAMANT AFP

Ben Shelton AFP

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport