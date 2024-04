Kluczowe wieści przed meczem Świątek, to wtedy zagra. Może być problem

WTA Madryt. Iga Świątek zna godzinę meczu z Xiyu Wang. Niepokoi jedno...

W środę poznaliśmy odpowiedź - starcie Świątek - Wang zacznie się 25 kwietnia nie wcześniej niż o godz. 19.00. W teorii wygląda na to, że pora dla kibiców będzie raczej atrakcyjna, ale wszystko może się przesunąć nawet do późnych godzin wieczornych...

Raszynianka i jej oponentka swoją potyczkę rozegrają jako ostatnie na Manolo Santana Stadium - a to oznaczać będzie, że ich mecz poprzedzą aż cztery inne spotkania, przy czym pierwsze zaplanowane jest na godz. 11.00. Najpierw na plac gry wyjdą Nishioka i Auger-Aliassime, a następnie zrobią to Osaka i Samsonowa oraz Gauff i Rus .

Później do współzawodnictwa przystąpi serdeczny przyjaciel Świątek, Rafael Nadal, który zmierzy się z Amerykaninem Dawidem Blanchem. Jeśli te widowiska nie będą kończyć się prędkimi "dwusetówkami", to nie ma co liczyć na to, że pierwsza rakieta świata zaprezentuje się publice równo o 19.00 lub bezpośrednio w okolicach tej pory. Warto na pewno śledzić sytuację...