Kluczowe wieści dla Świątek, możliwa wielka powtórka i... hit z Sabalenką?

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Karolina Pliskova (2-0) Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

WTA Cincinnati. Iga Światek poznała możliwe rywalki w kolejnych fazach turnieju

14 sierpnia rozpocznie się bowiem Western & Southern Open, czyli zmagania WTA rangi 1000 w Cincinnati . Co warto podkreślić, nasza zawodniczka poznała już swoją potencjalną drogę do finału - w trakcie pierwszej rundy będzie ją czekać co prawda przerwa od gry, ale już w rundzie drugiej... zrobi się interesująco.

WTA Cincinnati. Finał Iga Świątek - Aryna Sabalenka? Nie można wykluczyć!

Jeśli zaś mowa o starciu o tytuł, to tam wedle rozkładu (zresztą bez niespodzianki, patrząc na zasady ustalania drabinek w zmaganiach WTA) raszynianka mogłaby stanąć w szranki z Białorusinką Aryną Sabalenką (która, co ciekawe, w drugiej rundzie ma szansę na grę z... Magdą Linette) lub wspominaną już wcześniej Jessicą Pegulą , czyli "dwójką" i "trójką" globalnej klasyfikacji.

To jednak oczywiście odległe plany - na razie kluczem jest to, by Iga Świątek przedarła się do finału w Montrealu - jej kolejne starcie w Kanadzie powinno rozpocząć się w sobotę o godz. 18.30 - na relację na żywo z tego spotkania zapraszamy naturalnie do Interii Sport.