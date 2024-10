Jak to jest możliwe, że w najpoważniejszym i najbardziej zasięgowym sporcie kobiecym, gdzie dziewczyny zarabiają największe pieniądze na świecie, nie ma transmisji z losowania największego turnieju organizowanego przez WTA? Bo turnieje wielkoszlemowe organizuje ITF, to inna para kaloszy. WTA Finals to najbardziej prestiżowa impreza tej organizacji. Dzisiaj grzebiemy na Twitterze, szukamy jakichś arabskich wycinków. Wiemy, że Iga w grupie z Gauff, ale nie wiemy co dalej. To jest jakiś absurd. (...) To żenujące, to odrzuca ludzi od tego eventu już na samym starcie

~ grzmiał już po losowaniu grup Marek Furjan