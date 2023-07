Kluczowa zmiana dla Igi Świątek. Aryna Sabalenka już czyha na Polkę

Dzięki temu, że Iga Świątek awansowała co najmniej do półfinału WTA 250 w Warszawie, nie będzie miała do obrony żadnych punktów w rankingu przed US Open. Zeszłoroczne turnieje w Toronto i Cincinnati nie liczą się aktualnie Polce do rankingu, gdyż zdobyła tam najmniej punktów ze wszystkich turniejów, w których startowała w ciągu ostatnich 52 tygodni.