Odkąd Iga Świątek wróciła z wakacji, nasza reprezentantka rozpoczęła intensywne przygotowania do kolejnego sezonu rozgrywek. Nowy cykl zmagań ruszy 2 stycznia - podczas United Cup. Wiceliderkę rankingu WTA zobaczymy w akcji na terenie Sydney dopiero trzy dni później. Wtedy 24-latka rozegra pierwsze oficjalne spotkanie w kampanii 2026. Nie przed godz. 9:00 czasu polskiego zmierzy się z Evą Lys. Obie panie walczyły ze sobą m.in. o awans do ćwierćfinału Australian Open 2025. Wówczas aktualna mistrzyni Wimbledonu wygrała pojedynek 6:0, 6:1 w zaledwie 59 minut.

Chociaż na następny mecz Świątek w głównym cyklu rozgrywek trzeba poczekać do 5 stycznia, to wiadomo już od jakiegoś czasu, że Iga zaprezentuje się na korcie już wcześniej - i to jeszcze w tym roku. Raszynianka zdecydowała się na udział w pokazowych rozgrywkach World Tennis Continental Cup, które zostaną rozegrane w dniach 26-28 grudnia w chińskim Shenzhen. Organizatorzy zaprosili do rywalizacji osiem gwiazd. Oprócz Polki są to: Jelena Rybakina, Belinda Bencić, Xinyu Wang, Andriej Rublow, Flavio Cobolli, Valentin Vacherot oraz Zhizhen Zhang.

Kilka tygodni temu opublikowano plan gier na trzydniowe rozgrywki. Już w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia dojdzie do prawdziwego hitu - Świątek zmierzy się z Rybakiną. Panie będą miały zatem okazję jeszcze raz zmierzyć się ze sobą w 2025 roku, choć tym razem towarzysko. Niespełna dobę później Iga stoczy rywalizację z Xinyu Wang, a ostatniego dnia rozegra miksta w duecie z sensacyjnym triumfatorem ATP Masters 1000 w Szanghaju - Valentinem Vacherotem. Po drugiej stronie siatki znów zamelduje się reprezentantka Kazachstanu, która wystąpi w teamie z Andriejem Rublowem.

Iga Świątek zagra w World Tennis Continental Cup. Gdzie obejrzeć?

Nasza tenisistka będzie miała zatem solidne przetarcie przed nowym sezonem. Każdy pojedynek z udziałem raszynianki zapowiada się niezwykle interesująco. Dlatego też kibice z zaciekawieniem wypatrywali wiadomości na temat ewentualnej transmisji z tego wydarzenia. Właśnie doszło do rozwiązania tej kluczowej zagadki. Wszystko dzięki informacji zamieszczonej w programie TV. Mamy już potwierdzenie, że pokazowe zmagania w Shenzhen zagoszczą na antenie CANAL+ SPORT 2. Fani tenisa w naszym kraju będą mieli zatem okazję zobaczyć dyspozycję wiceliderki rankingu WTA przed nowym cyklem rozgrywek.

Plan World Tennis Continental Cup

Piątek, 26 grudnia:

godz. 10:00: ceremonia otwarcia

następnie: Belinda Bencić - Xinyu Wang

następnie: Iga Świątek - Jelena Rybakina

Sobota, 27 grudnia:

godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang

następnie: Iga Świątek - Xinyu Wang

godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow

następnie: Belinda Bencić/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

Niedziela, 28 grudnia:

godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang

następnie: Belinda Bencić - Jelena Rybakina

godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli

następnie: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow

następnie: ceremonia zakończenia

*wszystkie godziny podane wg czasu polskiego

Iga Świątek - Elyse Tse. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek AFP

Jelena Rybakina ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Xinyu Wang HU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP