Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kluczowa informacja ws. Świątek tuż przed startem nowego sezonu. Jest potwierdzenie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Przygotowania zawodniczek do sezonu 2026 w głównym cyklu rozgrywek wkraczają w decydującą fazę. Premierowe spotkania w oficjalnych zmaganiach przewidziano na pierwszy tydzień stycznia. Mimo to Iga Świątek pojawi się na korcie jeszcze w tym roku. Polka ma zaplanowany start w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup, który odbędzie się w dniach 26-28 grudnia. Poznaliśmy już kluczową informację ws. imprezy z udziałem raszynianki. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Młoda kobieta w sportowej koszulce i czapce z daszkiem patrzy w górę, światło podkreśla wyraz jej twarzy, logo sponsorów widoczne na koszulce.
Iga Świątek wystąpi na korcie jeszcze w grudniuMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Odkąd Iga Świątek wróciła z wakacji, nasza reprezentantka rozpoczęła intensywne przygotowania do kolejnego sezonu rozgrywek. Nowy cykl zmagań ruszy 2 stycznia - podczas United Cup. Wiceliderkę rankingu WTA zobaczymy w akcji na terenie Sydney dopiero trzy dni później. Wtedy 24-latka rozegra pierwsze oficjalne spotkanie w kampanii 2026. Nie przed godz. 9:00 czasu polskiego zmierzy się z Evą Lys. Obie panie walczyły ze sobą m.in. o awans do ćwierćfinału Australian Open 2025. Wówczas aktualna mistrzyni Wimbledonu wygrała pojedynek 6:0, 6:1 w zaledwie 59 minut.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Iga Świątek oficjalnie ogłasza. Kluczowe wieści, o tej liście będzie głośno

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Chociaż na następny mecz Świątek w głównym cyklu rozgrywek trzeba poczekać do 5 stycznia, to wiadomo już od jakiegoś czasu, że Iga zaprezentuje się na korcie już wcześniej - i to jeszcze w tym roku. Raszynianka zdecydowała się na udział w pokazowych rozgrywkach World Tennis Continental Cup, które zostaną rozegrane w dniach 26-28 grudnia w chińskim Shenzhen. Organizatorzy zaprosili do rywalizacji osiem gwiazd. Oprócz Polki są to: Jelena Rybakina, Belinda Bencić, Xinyu Wang, Andriej Rublow, Flavio Cobolli, Valentin Vacherot oraz Zhizhen Zhang.

    Kilka tygodni temu opublikowano plan gier na trzydniowe rozgrywki. Już w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia dojdzie do prawdziwego hitu - Świątek zmierzy się z Rybakiną. Panie będą miały zatem okazję jeszcze raz zmierzyć się ze sobą w 2025 roku, choć tym razem towarzysko. Niespełna dobę później Iga stoczy rywalizację z Xinyu Wang, a ostatniego dnia rozegra miksta w duecie z sensacyjnym triumfatorem ATP Masters 1000 w Szanghaju - Valentinem Vacherotem. Po drugiej stronie siatki znów zamelduje się reprezentantka Kazachstanu, która wystąpi w teamie z Andriejem Rublowem.

    Iga Świątek zagra w World Tennis Continental Cup. Gdzie obejrzeć?

    Nasza tenisistka będzie miała zatem solidne przetarcie przed nowym sezonem. Każdy pojedynek z udziałem raszynianki zapowiada się niezwykle interesująco. Dlatego też kibice z zaciekawieniem wypatrywali wiadomości na temat ewentualnej transmisji z tego wydarzenia. Właśnie doszło do rozwiązania tej kluczowej zagadki. Wszystko dzięki informacji zamieszczonej w programie TV. Mamy już potwierdzenie, że pokazowe zmagania w Shenzhen zagoszczą na antenie CANAL+ SPORT 2. Fani tenisa w naszym kraju będą mieli zatem okazję zobaczyć dyspozycję wiceliderki rankingu WTA przed nowym cyklem rozgrywek.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka rozegrała w tym sezonie kilka świetnych meczów. Żaden z nich nie doczekał się nagrody WTA
    Tenis

    Porażka Aryny Sabalenki, zawrzało po werdykcie WTA. Tego się nie spodziewano

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
      Plan World Tennis Continental Cup

      Piątek, 26 grudnia:

      • godz. 10:00: ceremonia otwarcia
      • następnie: Belinda Bencić - Xinyu Wang
      • następnie: Iga Świątek - Jelena Rybakina

      Sobota, 27 grudnia:

      • godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang
      • następnie: Iga Świątek - Xinyu Wang
      • godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow
      • następnie: Belinda Bencić/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

      Niedziela, 28 grudnia:

      • godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang
      • następnie: Belinda Bencić - Jelena Rybakina
      • godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli
      • następnie: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow
      • następnie: ceremonia zakończenia

      *wszystkie godziny podane wg czasu polskiego

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Iga Świątek oficjalnie ogłasza. Kluczowe wieści, o tej liście będzie głośno

      Wojciech Kulak
      Wojciech Kulak
      Iga Świątek - Elyse Tse. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Młoda kobieta uśmiecha się i trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle banerów turnieju tenisowego
      Iga Świątek AFP
      Jelena Rybakina
      Jelena RybakinaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
      Xinyu Wang
      Xinyu WangHU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja