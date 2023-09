Tak się składa, że Świątek i Hontama spotkały się już raz w przeszłości, ale było to za czasów juniorskich - w 2016 roku podczas drugiej rundy Roland Garros. Wówczas górą była raszynianka , wygrywając to spotkanie 6:4, 6:3 .

Pierwszy mecz Igi w Tokio odbędzie się w środę

Później rywalizacja przeniesie się do Pekinu. Tamtejszy turniej rangi WTA 1000 wystartuje już w sobotę, 30 września. Półfinalistki z Tokio będą miały zapewniony wolny los w pierwszej rundzie. Jeśli więc Iga Świątek awansuje do najlepszej "4" japońskich zmagań, to turniej w Chinach rozpocznie od pojedynku drugiej rundy - podobnie jak to ma miejsce w Tokio.