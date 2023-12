Iga Świątek udała się kilka dni temu do Abu Zabi, gdzie weźmie udział w pokazowych rozgrywkach World Tennis League . Zmagania odbędą się w dniach 21-24 grudnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Oprócz raszynianki w zespole Team Hawks zagra również Hubert Hurkacz. Na start w Emiratach zdecydowały się również m.in. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, więc być może dojdzie do kolejnych elektryzujących starć z udziałem naszej zawodniczki i jej wielkich rywalek.

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Dzisiejszego poranka napłynęły do nas najnowsze wieści dotyczące planów startowych poszczególnych zawodniczek na drugi tydzień sezonu, a więc ten, który bezpośrednio poprzedzi rywalizację w Australian Open. Wiemy już, że Iga Świątek nie planuje występu w Adelajdzie oraz Hobart, co oznacza, że jedynym turniejem, w którym Iga planuje zagrać przed Australian Open, będzie United Cup. Później zapewne uda się bezpośrednio do Melbourne, by spokojnie zaaklimatyzować się i odpowiednio przygotować do najważniejszego startu w tej części sezonu.