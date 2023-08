Kluczowa decyzja Igi Świątek. A jednak, Polka sporo na tym straci

Iga Świątek nie wystąpi w tegorocznym turnieju WTA w San Diego. Nazwisko liderki światowego rankingu nie znalazło się na liście tenisistek zgłoszonych do udziału w turnieju co będzie wiązało się ze sporą stratą. Przed rokiem Polka zwyciężyła bowiem przed Amerykańską publicznością, zgarniając tym samym 500 punktów. W tym sezonie jednak rywalizacja w San Diego została zaplanowana w zupełnie innym terminie, co zapewne miało spory wpływ na decyzję 22-latki.