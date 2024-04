Kluczowa decyzja dla Świątek podjęta. Jest oficjalny komunikat WTA

Jak czytamy w komunikacie, umowa z Saudyjską Federacją Tenisową zapewni rekordową pulę nagród pieniężnych w wysokości 15,25 mln dolarów w WTA Finals w 2024 r., z dalszym wzrostem w latach 2025 i 2026. Partnerstwo będzie również wspierać szersze inwestycje w rozwój i wzrost kobiecego tenisa, w tym w plany WTA, by zwiększyć globalną bazę fanów kobiecego tenisa poprzez inwestycje w marketing, technologie cyfrowe i zaangażowanie fanów.

Przeniesienie finałów WTA do Rijadu to dla nas nowa, ekscytująca szansa i pozytywny krok w kierunku długoterminowego rozwoju kobiecego tenisa jako sportu globalnego i inkluzywnego. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania Saudyjskiej Federacji Tenisowej w rozwój sportu na wszystkich poziomach i nie mamy wątpliwości, że zawodniczki i kibice doczekają się światowej klasy wydarzenia w Arabii Saudyjskiej, będącej gospodarzem WTA Finals w latach 2024, 2025 i 2026

Decyzja wbrew środowisku

Negocjacje tenisowych działaczy z Arabii Saudyjskiej i przedstawicieli Woman's Tennis Association nie były dla opinii publicznej tajemnicą od wielu miesięcy. Media informowały, że coraz więcej wskazuje na to, że Saudyjczycy po zapewnieniu sobie organizacji ATP Next Gen Finals w latach 2023-2027 sięgną także po jeszcze ważniejszą imprezę - WTA Finals. Teraz wszystko się potwierdziło, choć warto pamiętać, że jest to decyzja wbrew środowisku tenisistek.