Kłótnia w meczu Świątek, rywalka ruszyła do sędziny. Ostra reakcja

Bardzo dobrze podczas tegorocznego turnieju WTA 1000 w Cincinnati radzi sobie Iga Świątek. Ta podczas zmagań w 2. rundzie turnieju pewnie pokonała Anastazję Potapową 2:0, a w kolejnym etapie otrzymała walkower od Marty Kostjuk, która zrezygnowała z dalszego udziału w rywalizacji. We wtorek przystąpiła do walki o ćwierćfinał zmagań, a jej przeciwniczką okazała się być Sorana Cirstea.

Spotkanie od razu układało się po myśli mistrzyni Wimbledonu, bowiem rozpoczęła od przełamania rywalki. W pewnym momencie wygrywała 3:1, aż w końcu doprowadziła do stanu 5:3.

Podczas gemu serwisowego 35-latki miejsce miała dosyć ciekawa sytuacja. W jednej z akcji, gdzie Rumunka grała bardzo odważnie i ofensywnie, zdecydowała się odpuścić odbicie Polki po siatce, gdyż była przekonana, że jest to aut. Sędzina spotkania wskazała jednak, że punkt należy się 24-latce, bowiem piłka trafiła w linię, a tuż po tej decyzji Cirstea ruszyła w celu niepotrzebnej dyskusji.

Cirstea nie miała racji, chwilę później udowodnienie

Jeszcze w trakcie rozmowy rywalki Polki z Panią arbiter na ekranie ukazał się widok, który definitywnie zakończył jakąkolwiek wątpliwość. Piłka minimalnie znalazła się w korcie, co jasno udowodniło, że punkt powinien trafić na konto Świątek.

Rozwiń

To jej jednak nie przekonywało, bo jeszcze po zakończeniu gema, Rumunka, siedząc na ławce, dalej wchodziła w dyskusję z sędzią, która starała się już nie pogarszać atmosfery i pozwoliła zawodniczce powiedzieć, co leży jej na sercu.

Finalnie sześciokrotna zwyciężczyni wielkoszlemowych turniejów domknęła partię na swoją korzyść, wygrywając 6:4.

Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w Cincinnati AP © 2025 Associated Press

Sorana Cirstea Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP