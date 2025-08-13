Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kłótnia w meczu Świątek, rywalka ruszyła do sędziny. Ostra reakcja

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

We wtorek po południu polskiego czasu Iga Świątek przystąpiła do walki o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Rywalką okazała się Sorana Cirstea, czyli 35-letnia Rumunka. Ta podczas spotkania wywołała prawdziwą aferę, bowiem po jednej z akcji w pierwszym secie ta ruszyła do arbiter starcia w celu poważnej dyskusji.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Bardzo dobrze podczas tegorocznego turnieju WTA 1000 w Cincinnati radzi sobie Iga Świątek. Ta podczas zmagań w 2. rundzie turnieju pewnie pokonała Anastazję Potapową 2:0, a w kolejnym etapie otrzymała walkower od Marty Kostjuk, która zrezygnowała z dalszego udziału w rywalizacji. We wtorek przystąpiła do walki o ćwierćfinał zmagań, a jej przeciwniczką okazała się być Sorana Cirstea.

Spotkanie od razu układało się po myśli mistrzyni Wimbledonu, bowiem rozpoczęła od przełamania rywalki. W pewnym momencie wygrywała 3:1, aż w końcu doprowadziła do stanu 5:3.

    Podczas gemu serwisowego 35-latki miejsce miała dosyć ciekawa sytuacja. W jednej z akcji, gdzie Rumunka grała bardzo odważnie i ofensywnie, zdecydowała się odpuścić odbicie Polki po siatce, gdyż była przekonana, że jest to aut. Sędzina spotkania wskazała jednak, że punkt należy się 24-latce, bowiem piłka trafiła w linię, a tuż po tej decyzji Cirstea ruszyła w celu niepotrzebnej dyskusji.

    Cirstea nie miała racji, chwilę później udowodnienie

    Jeszcze w trakcie rozmowy rywalki Polki z Panią arbiter na ekranie ukazał się widok, który definitywnie zakończył jakąkolwiek wątpliwość. Piłka minimalnie znalazła się w korcie, co jasno udowodniło, że punkt powinien trafić na konto Świątek.

    To jej jednak nie przekonywało, bo jeszcze po zakończeniu gema, Rumunka, siedząc na ławce, dalej wchodziła w dyskusję z sędzią, która starała się już nie pogarszać atmosfery i pozwoliła zawodniczce powiedzieć, co leży jej na sercu.

    Finalnie sześciokrotna zwyciężczyni wielkoszlemowych turniejów domknęła partię na swoją korzyść, wygrywając 6:4.

    Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w CincinnatiAP© 2025 Associated Press

    Sorana Cirstea
    Sorana CirsteaHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Zawodniczka w sportowym stroju skoncentrowana na uderzeniu piłki podczas meczu tenisowego na odkrytym korcie, w tle rozmazani kibice na trybunach.
    Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025JASON WHITMANAFP
    Tenisistka ubrana w sportowy top i czapkę, ściska pięść w geście triumfu podczas meczu, w tle rozmyte trybuny.
    Iga ŚwiątekMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

