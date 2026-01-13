Kłopoty Świątek na 8 frontach. 11 dowodów. Gorąco przed Australian Open

Iga Świątek będzie walczyć na Antypodach o skompletowanie wszystkich 4 trofeów składających się na Wielki Szlem. Polka ma już na koncie cztery triumfy na Rolandzie Garrosie i po jednym na kortach US Open oraz Wimbledonu. Do dopełnienia kwartetu pozostał już tylko ten jeden, ostatni.

Nie będzie jednak o to łatwo, choć w minionym sezonie oraz w 2022 roku obecna wiceliderka światowego rankingu ocierała się już o finał, zatrzymując na półfinałach.

By jednak myśleć o końcowym zwycięstwie, konieczna będzie skuteczna gra z tenisistkami z absolutnego topu, a z tym w ostatnim czasie Iga Świątek ma spore problemy.

Najlepszym tego przykładem jest Coco Gauff, która wcześniej nie była wręcz w stanie nawiązać rywalizacji z naszą reprezentantką. Sytuacja jednak zmieniła się o 180 stopni. Teraz - po tegorocznym United Cup - to Amerykanka ma na koncie cztery wygrane mecze z rzędu.

Niestety, spadkowa tendencja u Igi Świątek jest zauważalna także w starciach z innymi zawodniczkami z TOP 10 rankingu WTA, co wylicza portal Tennis365.com.

Iga Świątek kontra TOP 10 WTA. Niepokojące statystyki

Wspomniana redakcja opublikowała listę tenisistek z czołowej dziesiątki światowego zestawienia, z którymi Polka przegrała swoje ostatnie pojedynki. Niestety, znalazło się na niej aż 8 nazwisk. Zabrakło tylko Madison Keys. Poza tym Iga Świątek przegrała:

Ostatnie dwa mecze z numerem 1 na świecie Aryną Sabalenką

Ostatnie cztery mecze z numerem 3 na Świecie Coco Gauff

Ostatnie dwa mecze z numerem 4 na świecie, Amandą Anisimovą

Ostatni mecz z numerem 5 na świecie Jeleną Rybakiną

Ostatnie dwa mecze z Jessicą Pegulą, numerem 6 na świecie

Ostatni mecz z Jasmine Paolini, numerem 7 na świecie

Ostatnie dwa mecze z Mirrą Andriejewą, ósmą zawodniczką świata

Ostatni mecz z Belindą Bencic, numerem 10 na świecie

Wymienione spotkania można potraktować jako 15 dowodów na problemy naszej tenisistki w starciach ze światową czołówką. Wprost potwierdzają to także statystyki.

Tennis365 wylicza także, że łączny bilans Igi Świątek w całej karierze z rywalkami z TOP10 wynosi 53-28, co daje odsetek zwycięstw wynoszący 65,43 procent. W ostatnim czasie jednak znacząco spadł.

Od początku sezonu tenisowego 2025 Świątek ma bilans 9-9 w meczach z przeciwnikami z czołowej dziesiątki jej skuteczność w meczach z przeciwnikami wyniosła 50%, co jest znacznie niższym wynikiem niż w całej jej karierze

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek AFP

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek Foto Olimpik AFP