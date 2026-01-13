Kłopoty Świątek na 8 frontach. 11 dowodów. Gorąco przed Australian Open
Do oficjalnej inauguracji tegorocznego Australian Open pozostało już tylko 5 dni. Tymczasem forma Igi Świątek pozostaje niewiadomą, co potwierdziły jej występy na United Cup. O ile z niżej notowanymi rywalkami radziła sobie bezbłędnie - choć nie bez problemów - tak z zawodniczkami z czołówki rankingu WTA nie potrafiła wygrać. Ba, to tendencja utrzymująca się już od zeszłego roku, na co dziennikarze portalu Tennis365.com znaleźli 11 "dowodów".
Iga Świątek będzie walczyć na Antypodach o skompletowanie wszystkich 4 trofeów składających się na Wielki Szlem. Polka ma już na koncie cztery triumfy na Rolandzie Garrosie i po jednym na kortach US Open oraz Wimbledonu. Do dopełnienia kwartetu pozostał już tylko ten jeden, ostatni.
Nie będzie jednak o to łatwo, choć w minionym sezonie oraz w 2022 roku obecna wiceliderka światowego rankingu ocierała się już o finał, zatrzymując na półfinałach.
By jednak myśleć o końcowym zwycięstwie, konieczna będzie skuteczna gra z tenisistkami z absolutnego topu, a z tym w ostatnim czasie Iga Świątek ma spore problemy.
Najlepszym tego przykładem jest Coco Gauff, która wcześniej nie była wręcz w stanie nawiązać rywalizacji z naszą reprezentantką. Sytuacja jednak zmieniła się o 180 stopni. Teraz - po tegorocznym United Cup - to Amerykanka ma na koncie cztery wygrane mecze z rzędu.
Niestety, spadkowa tendencja u Igi Świątek jest zauważalna także w starciach z innymi zawodniczkami z TOP 10 rankingu WTA, co wylicza portal Tennis365.com.
Iga Świątek kontra TOP 10 WTA. Niepokojące statystyki
Wspomniana redakcja opublikowała listę tenisistek z czołowej dziesiątki światowego zestawienia, z którymi Polka przegrała swoje ostatnie pojedynki. Niestety, znalazło się na niej aż 8 nazwisk. Zabrakło tylko Madison Keys. Poza tym Iga Świątek przegrała:
- Ostatnie dwa mecze z numerem 1 na świecie Aryną Sabalenką
- Ostatnie cztery mecze z numerem 3 na Świecie Coco Gauff
- Ostatnie dwa mecze z numerem 4 na świecie, Amandą Anisimovą
- Ostatni mecz z numerem 5 na świecie Jeleną Rybakiną
- Ostatnie dwa mecze z Jessicą Pegulą, numerem 6 na świecie
- Ostatni mecz z Jasmine Paolini, numerem 7 na świecie
- Ostatnie dwa mecze z Mirrą Andriejewą, ósmą zawodniczką świata
- Ostatni mecz z Belindą Bencic, numerem 10 na świecie
Wymienione spotkania można potraktować jako 15 dowodów na problemy naszej tenisistki w starciach ze światową czołówką. Wprost potwierdzają to także statystyki.
Tennis365 wylicza także, że łączny bilans Igi Świątek w całej karierze z rywalkami z TOP10 wynosi 53-28, co daje odsetek zwycięstw wynoszący 65,43 procent. W ostatnim czasie jednak znacząco spadł.
Od początku sezonu tenisowego 2025 Świątek ma bilans 9-9 w meczach z przeciwnikami z czołowej dziesiątki jej skuteczność w meczach z przeciwnikami wyniosła 50%, co jest znacznie niższym wynikiem niż w całej jej karierze