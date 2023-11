Kłopoty Sabalenki, te obrazki rozwiewają wszelkie wątpliwości. A to wszystko przed kluczowym meczem

Dzisiejszy plan gier w Meksyku zapowiadał się niezwykle intensywnie. Organizatorzy zaplanowali na czwartek aż pięć spotkań . Dzień miał się rozpocząć od dwóch meczów deblowych, po czym, nie przed godz. 23:00 czasu polskiego, mieliśmy przejść do najważniejszych z naszej perspektywy meczów singlowych. Najpierw na kort miały wyjść Jessica Pegula i Maria Sakkari , a potem Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina .

Plany może jednak pokrzyżować pogoda, która ewidentnie płata figla organizatorom tegorocznych zmagań WTA Finals . Do tego stopnia, że już kilka razy musieli przerywać spotkania i przekładać niektóre mecze na kolejne dni. Jedno z nich dołożono dzisiaj - na godz. 18:30 czasu polskiego.

Deblistki, które miały rozegrać spotkanie o tej porze, normalnie wyszły na kort, ale po rozegraniu dwóch gemów... były zmuszone do opuszczenia areny. Wszystko ze względu na fakt, że rozpadał się deszcz.

Opad okazał się na tyle intensywny, że zawodniczki pojawiły się ponownie na arenie dopiero o godz. 20:30 czasu polskiego. To oznacza, że mamy w tym momencie około dwie godziny opóźnienia. Przebywający na miejscu Adam Romer z magazynu Tenisklub informuje jednak, że sytuacja wciąż nie wygląda optymalnie i w każdej chwili może się rozpadać. To by oznaczało kolejne opóźnienia w planie gier.