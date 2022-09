"Kłopot bogactwa" Świątek! Polka będzie musiała wybierać?

Oprac.: Tomasz Czernich Iga Świątek

Iga Świątek po zwycięskim dla siebie US Open notuje aktualnie krótką przerwę od startów. Kolejny raz na korcie pojawi się na pocżątku października, podczas turnieju WTA w Ostrawie. Została także zgłoszona do imprezy w San Diego, która rusza niedługo później. Te występy mają być dla niej przetarciem przed WTA Finals. Możliwe jednak, że plany liderki rankingu ulegną zmianie. Wszystko z powodu poczynań organizatorów zmagań w Guadalajarze, którzy chcą ją sprowadzić do siebie.

Zdjęcie Iga Świątek / ELSA/Getty AFP/East News / East News