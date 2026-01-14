Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klęska w boju o milion dolarów. Teraz Świątek ogłasza. Wprost do organizatorów

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Środowa rywalizacja "1 Point Slam" na kortach Australian Open zakończyła się sensacyjnym triumfem Jordana Smitha, który w decydującym boju pokonał Joannę Garland. W zmaganiach o milion dolarów australijskich wzięła udział Iga Świątek, która zatrzymała się na ćwierćfinale. A potem nadała komunikat za pośrednictwem mediów społecznościowych, wprost zwracając się do organizatorów.

Zawodniczka tenisowa w czarnym stroju przygotowująca się do serwisu na korcie w Melbourne, obok zbliżenie jej twarzy w czapce sportowej z uśmiechem.
Iga Świątek podczas "1 Point Slam"@Eurosport_PLESP/Twitter

Jak przed rokiem, tak i teraz, organizatorzy Australian Open zaserwowali fanom tenisa wyjątkowe show w postaci turnieju 1 Point Slam, w trakcie którego - jak sama nazwa wskazuje - o losach każdego meczu decydował tylko jeden punkt.

Była to forma zabawnej, widowiskowej i z założenia dynamicznej rywalizacji, która jednak została podszyta wielką stawką. W tym sezonie nagrodę główną stanowił bowiem okrągły milion dolarów australijskich.

W turniejowej drabince znalazło się miejsce dla Igi Świątek, która rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy. Trafiła w niej na 22. w rankingu ATP Flavio Cobollego. Przed meczem kibice mieli okazję do śmiechu, podczas ich prób gry w papier, kamień, nożyce, co zdecydować miało o tym, do kogo należeć będzie serwis.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas zmagań w Australian Open
Iga Świątek

101 minut i koniec. Gorąco wokół Świątek. Jest reakcja z PZT

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Podanie wykonała ostatecznie Polka, która potem już w trakcie wymiany zmusiła Włocha do wysiłku. Ten biegając w jedną i drugą stronę w końcu nie wytrzymał, nie odbierając jednego z uderzeń 24-latki.

    Kolejnym rywalem Igi Świątek był Amerykanin Frances Tiafoe, który podczas podania nie trafił w serwisowe karo, tym samym automatycznie przepuszczając naszą reprezentantkę do ćwierćfinału. W nim zwycięski marsz wiceliderki światowego rankingu przerwał Pedro Martinez.

    Ostatecznie w finale zagrali ze sobą Jordana Smith oraz Joanna Garland, która po returnie Australijczyka zapewniła mu niezwykle cenne zwycięstwo.

    Australian Open. Iga Świątek skomentowała występ w 1 Point Slam

    Choć milion dolarów australijskich nie trafił do Igi Świątek, ta jest wyraźnie zadowolona ze startu w tej formie rywalizacji. Świadczył o tym nie tylko uśmiech, który nie znikał z jej ust na korcie, ale także jej wpis, którym podsumowała swój start w turnieju, a także wprost zwróciła się do jego organizatorów.

    Miałam mnóstwo frajdy podczas 1 Point Slam. Dziękuję Australian Open za zaproszenie
    napisała druga rakieta świata

    Teraz Iga Świątek może już skupiać się wyłącznie na samej rywalizacji w Melbourne, która wystartuje już za cztery dni - 18 stycznia. Nasza zawodniczka stanie przed szansą, by skompletować całego Wielkiego Szlema, zgarniając czwarte najważniejsze trofeum w świecie tenisa.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    4 dni do Australian Open, a tu taka wiadomość dla Świątek. Komunikat z USA

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Tenisistka ubrana na sportowo z białą czapką wykonuje gest ręką na korcie, w okrągłej wstawce tenisistka w dresie i czapce odpowiada na pytania podczas konferencji prasowej.
    Iga ŚwiątekAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Nur Photo/East News ARTUR WIDAKEast News
    Iga Świątek: To był dla nas bardzo pozytywny dzień. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Tenisistka ubrana na sportowo z białą czapką wykonuje gest ręką na korcie, w okrągłej wstawce tenisistka w dresie i czapce odpowiada na pytania podczas konferencji prasowej.
    Iga ŚwiątekAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Nur Photo/East News ARTUR WIDAKEast News
    Dwie kobiety na podzielonym ekranie, po lewej w białej koszuli na neutralnym tle, po prawej w jasnym garniturze na tle niebieskiego panelu.
    Iga ŚwiątekInstagram/iga.swiatek, PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SEEast News
    Iga Świątek
    Iga ŚwiątekAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja