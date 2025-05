Już na etapie III rundy turnieju WTA w Rzymie Iga Świątek pożegnała się ze stolicą Italii i nie tylko nie obroni tytułu, po który do tej pory sięgała już trzykrotnie, ale także spadnie w rankingu WTA co najmniej na 4. miejsce.

W pierwszym secie walki z Danielle Collins Polka dała się przełamać aż czterokrotnie i pomimo tego, że podjęłą walkę w drugiej partii, to wciąż popełniała za dużo niewymuszonych błędów, co Amerykanka bezlitośnie wykorzystywała.

Były tenisista uderza w trenera Świątek. Emocjonalny wpis, zwrócił się do Wima Fissetta

Ta sytuacja sprawiła, że były tenisista, a obecnie komentator tenisa Lech Sidor postanowił w mocnych słowach zwrócić się do Wima Fissette'a i nie ukrywał, że to właśnie trener zawodniczki ponosi największą winę za to, co ta pokazuje na korcie.