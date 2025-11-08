Turniej WTA Finals miał stawkę ogromną, nie tylko ze względu na punkty rankingowe, po jakie mogły sięgnąć tenisistki. Organizatorzy przeszli samych siebie pod kątem nagród - triumfatorka rozgrywek opuści Rijad z czekiem opiewającym na rekordowe 5,235 mln dolarów. Inaczej mówiąc: to ponad 19 milionów złotych.

Oprócz tego zarówno Rybakina, jak i Sabalenka, który nie przegrały żadnego spotkania w fazie grupowej, walczyły aż o 1500 punktów rankingowych. Kazaszce pozwoliłoby to na spory awans. Białorusince - umocnić się jeszcze na pozycji liderki i zwiększyć przewagę nad Igą Świątek.

Klęska Sabalenki w Rijadzie. Tytuł w rękach Rybakiny

Reprezentantka Polski w trakcie WTA Finals sięgnęła tylko po jeden triumf - nad Madison Keys. Lepsze od niej natomiast okazały się Jelena Rybakina i Amanda Anisimova. Wygrana nad Amerykanką pozwoliła raszyniance zainkasować 200 punktów rankingowych. To jednak nic w porównaniu z dorobkiem reprezentantki Kazachstanu, która triumfowała w finale 6:3, 7:6(0).

Jako że wygrała ona wszystkie mecze w Rijadzie, sięgnęła aż po 1500 punktów. Pozwoliło jej to na awans w rankingu WTA Race na 5. pozycję. Przeskoczyła tym samym Jessicę Pegulę - półfinalistkę WTA Finals.

Ważna zmiana w rankingu WTA Race. Rybakina z awansem, Sabalenka z dużą przewagą

Sabalenka pomimo porażki w finale zainkasowała 1000 oczek i tym samym umocniła się jeszcze na prowadzeniu w rankingu WTA. Jej przewaga nad drugą Igą Świątek wynosi obecnie już 2475 punktów. Niestety nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie Polka była w stanie odrobić tak kolosalnych rozmiarów stratę. Mimo to klęska Sabalenki w finale była jej zdecydowanie na rękę. Można nawet by rzecz, że na taką wiadomość właśnie czekała. W końcu różnica mogła być jeszcze większa.

Kolejne turnieje Sabalenka i Świątek zagrają dopiero w Australii - tam Białorusinka bronić będzie 1800 punktów za tytuł w Brisbane (500) i finał Australian Open (1300). A Polka - 1105 (United Cup - 325, AO - 780).

Sabalenka pokonuje Anisimovą w drodze do finału ATP. WIDEO © 2025 Associated Press

Reprezentantka Białorusi przed kilkoma dniami zaczęła swój 64. tydzień w roli liderki rankingu, ale 56. z rzędu. Jak to wygląda w przypadku Igi Świątek? Polka łącznie była liderką przez 125 tygodni. Jej najdłuższa seria trwała jednak od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku i wyniosła 75 tygodni.

Iga Świątek Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka AA/ABACA AFP

Jelena Rybakina FAYEZ NURELDINE AFP