Klęska Sabalenki w starciu z Amerykanką, festiwal błędów. Kapitalna wiadomość dla Świątek

Przed meczem Aryny Sabalenki z Jessiką Pegulą wiedzieliśmy, że stawka pojedynku jest bardzo wysoka. Zwyciężczyni pojedynku miałaby na swoim koncie już dwa zwycięstwa w grupie i awans do półfinału na wyciągnięcie ręki.

Pegula nadawała ton gry, Sabalenka była bezradna. Zasłużony triumf Amerykanki

Przez pierwsze cztery gemy inauguracyjnej partii zawodniczki solidarnie wygrywały swoje podania. Przełom nastąpił w piątym gemie, kiedy Jessica przełamała serwis Aryny do 15. Widać było, że Sabalenka nie czuje się na korcie tak dobrze, jak to miało miejsce dwa dni wcześniej w starciu z Sakkari. Miała problem z ustawieniem do poszczególnych piłek, a w dodatku pojawiały się podwójne błędy serwisowe. Widać było niepewność w poczynaniach Białorusinki.