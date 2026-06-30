Kilka dni przerwy i powtórka. Wrócił koszmar Igi Świątek. Tego się obawiano

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W pierwszej rundzie Wimbledonu u Igi Świątek zobaczyliśmy podobne problemy, które trapiły ją w konfrontacji z Emmą Navarro w Bad Homburg zaledwie sześć dni temu. Jednym z poważniejszych był ten związany z serwisem. Trzecia zawodniczka rankingu WTA tym razem przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale musi uważać.

Iga Świątek w białym stroju i czapce z daszkiem podczas meczu, trzyma rakietę tenisową.
Iga ŚwiątekHenry NichollsEast News

24 czerwca Iga Świątek zaczęła i jednocześnie zakończyła rywalizację w Bad Homburg. Na "dzień dobry" przegrała z Emmą Navarro. W osiągnięciu dobrego wyniku nie pomógł serwis, co zauważyli eksperci i co widać było też po "suchych" statystykach. Raszynianka popełniła aż 9 podwójnych błędów serwisowych. W pierwszej partii aż 7, w drugiej 2. Z kolei w trzeciej już ani jednego, ale też nie dało to wygrania seta i oznaczało pożegnanie z imprezą.

Po sześciu dniach kibice we wtorek ponownie zobaczyli ją w akcji na trawie. O 14:30 otworzyła "Day 2" na korcie centralnym Wimbledonu, a jej rywalką była Taylor Townsend, mająca do tej pory bilans 3 zwycięstw i 16 porażek z oponentkami z najlepszej dziesiątki rankingu WTA.

Amerykanka spisała się znacznie lepiej niż oczekiwano. Pozbierała się po trudnym początku, doprowadziła do wyrównania i miała cztery break pointy w gemie otwarcia w decydującej rozgrywce. Widmo sensacji wisiało nad londyńską areną, ale skończyło się dobrze dla naszej rodaczki.

Świątek znowu ma problemy z serwisem. 7. taki mecz w jej karierze

Trzeba dodać, że Świątek znowu nie pomogła sobie własnym podaniem. W pierwszej partii miała jeszcze tylko 1 "double fault", ale kolejna wyglądała całkiem inaczej, pojawiły się 4 takowe. Również decydujący set przyniósł 4 "podwójne", czyli skończyło się na dziewięciu. Tyle samo co z Navarro. To niepokojąca powtórka.

Taka sytuacja zdarzała się wcześniej niezwykle rzadko. Liczby ze strony tennisstats.com mówią jasno - w karierze Świątek oglądaliśmy dotychczas tylko 6 meczów, w których popełniła co najmniej 8 "double faults". A tutaj mamy dwa przypadki w odstępie niecałego tygodnia.

Serwis nie uwzględnia w swojej bazie dotarcia do progu 9 DF, zapewne byłby to jeszcze rzadziej spotykany scenariusz.

Jej karierowa średnia liczba podwójnych błędów na spotkanie podniosła się w ostatnich dniach z 2,27 do 2,30.

Tabela przedstawia statystyki dotyczące średniej liczby podwójnych błędów serwisowych na mecz oraz procentowy udział meczów z co najmniej określoną liczbą podwójnych błędów, z wyraźnym wyróżnieniem najczęstszych wartości i sumarycznych wskaźników liczb...
statystykitennisstats.commateriał zewnętrzny

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Iga Świątekvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Tenisistka ubrana w biały strój sportowy z białą czapką odwraca głowę i opiera rakietę tenisową o ramię na tle rozmytego kortu.
Iga ŚwiątekJohn Walton East News
Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem koncentruje się na żółtej piłce tenisowej, w tle rozmyte logo turnieju Wimbledon.
Iga ŚwiątekJavier Garcia/ShutterstockEast News


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