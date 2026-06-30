Kilka dni przerwy i powtórka. Wrócił koszmar Igi Świątek. Tego się obawiano

24 czerwca Iga Świątek zaczęła i jednocześnie zakończyła rywalizację w Bad Homburg. Na "dzień dobry" przegrała z Emmą Navarro. W osiągnięciu dobrego wyniku nie pomógł serwis, co zauważyli eksperci i co widać było też po "suchych" statystykach. Raszynianka popełniła aż 9 podwójnych błędów serwisowych. W pierwszej partii aż 7, w drugiej 2. Z kolei w trzeciej już ani jednego, ale też nie dało to wygrania seta i oznaczało pożegnanie z imprezą.

Po sześciu dniach kibice we wtorek ponownie zobaczyli ją w akcji na trawie. O 14:30 otworzyła "Day 2" na korcie centralnym Wimbledonu, a jej rywalką była Taylor Townsend, mająca do tej pory bilans 3 zwycięstw i 16 porażek z oponentkami z najlepszej dziesiątki rankingu WTA.

Amerykanka spisała się znacznie lepiej niż oczekiwano. Pozbierała się po trudnym początku, doprowadziła do wyrównania i miała cztery break pointy w gemie otwarcia w decydującej rozgrywce. Widmo sensacji wisiało nad londyńską areną, ale skończyło się dobrze dla naszej rodaczki.

Świątek znowu ma problemy z serwisem. 7. taki mecz w jej karierze

Trzeba dodać, że Świątek znowu nie pomogła sobie własnym podaniem. W pierwszej partii miała jeszcze tylko 1 "double fault", ale kolejna wyglądała całkiem inaczej, pojawiły się 4 takowe. Również decydujący set przyniósł 4 "podwójne", czyli skończyło się na dziewięciu. Tyle samo co z Navarro. To niepokojąca powtórka.

Taka sytuacja zdarzała się wcześniej niezwykle rzadko. Liczby ze strony tennisstats.com mówią jasno - w karierze Świątek oglądaliśmy dotychczas tylko 6 meczów, w których popełniła co najmniej 8 "double faults". A tutaj mamy dwa przypadki w odstępie niecałego tygodnia.

Serwis nie uwzględnia w swojej bazie dotarcia do progu 9 DF, zapewne byłby to jeszcze rzadziej spotykany scenariusz.

Jej karierowa średnia liczba podwójnych błędów na spotkanie podniosła się w ostatnich dniach z 2,27 do 2,30.

statystyki tennisstats.com materiał zewnętrzny

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek John Walton East News

Iga Świątek Javier Garcia/Shutterstock East News





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