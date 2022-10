Kiedy zagra Iga Świątek? Świetne wieści dla polskich kibiców!

Andrzej Grupa Iga Świątek

Kibice w Polsce nie będą musieli zarywać nocy, by zobaczyć pierwszy mecz Igi Świątek w WTA Finals! Liderka światowego rankingu zagra bowiem z Darią Kasatkiną we wtorek późnym wieczorem - to spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 23 polskiego czasu.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP