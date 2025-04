Kiedy Świątek gra w Madrycie? Gdzie oglądać? Oto drabinka WTA 1000 Madryt

- Iga nie najlepiej weszła w mecz. Zaczynając od 0:4, trudno walczyć o wygraną w secie. Później poziom się wyrównał, a przez wiele momentów to Iga była lepsza. Niestety w trzecim znów początek był zły, 0:3 i wiesz, że będzie bardzo trudno. Iga miała okazję, break point przy 2:4, takie punkty trzeba zdobywać, a gra się je pod presją. To był dobry moment, aby pokonać Ostapenko na szybkiej mączce. Rzeczywiście Iga mogła wygrać , ale czasami tak jest, że jedna tenisistka jest dla drugiej nemezis i trudno ją pokonać - oceniał po ostatni gemie Wim Fissette.

Kiedy pierwszy mecz Świątek w Madrycie?

Zgodnie z kalendarzem WTA teraz światowa elita damskiego tenisa rozpocznie rywalizację na Madrid Open. W niedzielę 20 kwietnia rozlosowano drabinkę główną, zgodnie z którą Iga Świątek w pierwszej rundzie otrzyma wolny los. Za to w drugiej jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni pojedynku Alexandra Eala (72. WTA) - Wiktoria Tomowa (64. WTA). Warto przypomnieć, że niedawno Polka sensacyjnie przegrała z pierwszą z wymienionych zawodniczek w ćwierćfinale WTA 1000 w Miami, przez co przejście przez 1/32 finału wcale nie jest tak oczywiste.

Rywalizacja w głównej drabince turnieju ruszyła we wtorek 22 kwietnia i potrwa aż do niedzieli 4 maja. Według harmonogramu pierwszy mecz Iga Świątek rozegra w czwartek 24 lub w piątek 25 kwietnia. Wtedy odbędą się spotkania drugiej rundy. W najbliższych dniach poznamy również godzinę starcia Polki. Na mistrzynię zmagań WTA Madryt 2025 czeka 1000 punktów rankingowych oraz nagroda pieniężna w wysokości 985 tys. euro. W zeszłym roku po tytuł sięgnęła Świątek, która pokonała w finale Arynę Sabalenkę 7:5, 4:6, 7:6(7). Transmisję ze zmagań w stolicy Hiszpanii będzie można oglądać na kanałach Canal+Sport oraz w aplikacji Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji i materiałów z WTA 1000 Madryt, które będą pojawiały się w Interii Sport.