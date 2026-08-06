Kiedy Iga Świątek gra z Viktoriją Golubić? O której mecz? WTA Toronto [TRANSMISJA]

Mecz Iga Świątek - Viktorija Golubić w III rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godz. 18:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Viktorija Golubić. Forma i historia pojedynków

Iga Świątek (WTA 8) udanie rozpoczęła turniej WTA 1000 w Toronto. W II rundzie jej rywalką była Sara Bejlek. Polka zaczęła świetnie, bo pierwszego seta wygrała do zera. W drugim wróciły jednak demony ostatnich miesięcy, czyli błędy popełniane przez naszą tenisistkę. Ostatecznie udało jej się wygrać drugą partię 6:3 i całe spotkanie zamknąć w dwóch setach.

W III rundzie Świątek zmierzy się z Viktoriją Golubić (WTA 51). Szwajcarka udział w turnieju w Toronto rozpoczęła od I rundy. W niej pokonała Kimberly Birrell 7:6(7), 6:4. Z kolei w II rundzie przyszło jej rywalizować z Donną Vekić. Chorwatka postawiła trudne warunku Golubić, ale ostatecznie tenisistka ze Szwajcarii zwyciężyła 5:7, 6:2, 6:3.

Dla obu zawodniczek będzie to piąte starcie w historii. Golubić wygrała ich pierwsze starcie w dwóch setach podczas Wimbledonu 2019. Kolejne trzy mecze padły już łupem Świątek, która dwukrotnie ogrywała Szwajcarkę w dwóch setach, a raz potrzebowała trzech. Po raz ostatni zmierzyły się dość dawno, bo w 2022 roku, ale za to dwa razy na przestrzeni miesiąca. W Dosze Świątek triumfowała 6:2, 3:6, 6:2, a w Miami 6:2, 6:0. Jak będzie tym razem?

Iga Świątek - Viktorija Golubić. WTA Toronto. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Viktorija Golubić w III rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godz. 18:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Iga Świątek Robert Prange Getty Images

Viktorija Golubic ALAIN JOCARD AFP



