Kiedy Iga Świątek gra z Sarą Bejlek? O której mecz? WTA Toronto [TRANSMISJA]

Mecz Iga Świątek - Sara Bejlek w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 4 sierpnia o godz. 18:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Sara Bejlek. Forma i historia pojedynków

Iga Świątek (WTA 8) wciąż pozostaje bez zwycięstwa w turnieju WTA podczas tego sezonu. Polka nie zagrała nawet w żadnym finale, a jej najlepszym wynikiem jest półfinał turnieju w Rzymie. Forma naszej tenisistki mocno rozczarowuje, a sama Iga z pewnością ma nadzieję, że podczas rywalizacji w Toronto uda jej się wrócić do dobrej dyspozycji.

Jej rywalką w II rundzie turnieju jest Sara Bejlek (WTA 38). Czeszka w pierwszym spotkaniu nie bez problemów pokonała Xiyu Wang 6:3, 4:6, 7:5. Do tej pory największym osiągnięciem w karierze zawodniczki naszych południowych sąsiadów jest wygrana w tegorocznym turnieju WTA 500 w Abu Zabi. Z kolei na turniejach wielkoszlemowych Bejlek najdalej dotarła ledwie do II rundy Roland Garros w 2025 i 2026 roku.

Obie tenisistki zmierzyły się jak dotąd tylko raz. Było to podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Świątek pokonała Bejlek w II rundzie 6:2, 6:3. Biorąc pod uwagę dyspozycję Czeszki w ostatnich tygodniach, nie będzie zaskoczeniem, gdy Polka ponownie szybko rozprawi się z przeciwniczką.

Iga Świątek - Sara Bejlek. WTA Toronto. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Sara Bejlek w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto zostanie rozegrany dzisiaj 4 sierpnia o godz. 18:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News

Sara Bejlek MARTIN KEEP / AFP AFP





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