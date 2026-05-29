Kiedy Iga Świątek gra z Magdą Linette? O której? Roland Garros [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w III rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 maja o godzinie 12:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Magda Linette. Roland Garros. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) koncertowo rozpoczęła udział w Roland Garros 2026. W I rundzie zmierzyła się z ledwie 17-letnią Emerson Jones i potrzebowała godzinę, aby pokonać Australijkę 6:1, 6:2.

W II rundzie rywalką Polki była Sara Bejlek. W tym starciu nasza tenisistka potwierdziła, że jest w znakomitej formie. Z Czeszką uporała się w 1 godzinę i 33 minuty, zwyciężając 6:2, 6:3.

Los sprawił, że w III rundzie Świątek zagra przeciwko Magdzie Linette (WTA 73). Druga z naszych tenisistek w I rundzie pokonała Terezę Valentovą 5:7, 6:4, 7:6(9), a w kolejnym spotkaniu sprawiła dużą niespodziankę. Polka pokonała Jelenę Ostapenko, czyli wielką zmorę Igi Świątek, 6:2, 2:6, 6:2.

Polki jak dotąd zagrały przeciwko sobie tylko dwa razy. W 2023 roku w Pekinie lepsza okazała się Świątek, która wygrała 6:1, 6:1. Drugie spotkanie miało miejsce w trakcie tego sezonu. Tym razem podczas II rundy turnieju w Miami 1:6, 7:5, 6:3 zwyciężyła Linette. Jak będzie dzisiaj?

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w III rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 maja o godzinie 12:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

Magda Linette Foto Olimpik AFP





Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi" Polsat Sport