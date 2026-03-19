Kiedy Iga Świątek gra z Magdą Linette? O której? Miami Open [NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w II rundzie Miami Opem zostanie rozegrany dzisiaj 19 marca nie przed godziną 20:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Magda Linette Miami Open. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA TV]

Iga Świątek (WTA 3) turniej WTA 1000 w Miami rozpoczyna od II rundy. Polka przystępuje do niego po nieudanym występie w Indian Wells, gdzie odpadła w ćwierćfinale z Eliną Switoliną. Teraz z pewnością będzie chciała powetować sobie tamten start dobrym wynikiem na kortach w Miami.

Pierwszą przeciwniczką Świątek w tegorocznej edycji turnieju będzie... Magda Linette (WTA 50). Los sprawił, że drabinka ułożyła się w ten sposób, iż na pewno jedna z Polek będzie cieszyła się z awansu do III rundy. Linette start w Miami Open rozpoczęła od I rundy, w której zmierzyła się Warwarą Graczową. Nasza tenisistka po fatalnym pierwszym secie, w którym przegrała 2:6, w kolejnych grała jak z nut i zwyciężyła w nich 6:2, 6:0. To było czwarte zwycięstwo w piątym spotkaniu Polski z Francuzką rosyjskiego pochodzenia.

Świątek i Linette zgrały przeciw sobie jak dotąd tylko raz. Było to podczas turnieju WTA 1000 w Pekinie w 2023 roku. Wówczas Świątek nie dała szans starszej koleżance, wygrywając 6:1, 6:1 i pewnie awansując do ćwierćfinału. Ostatecznie nasza najlepsza tenisistka triumfowała w tamtych zawodach. Dziś Świątek również jest faworytką w konfrontacji z Linette.

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Magda Linette walczyła z Warwarą Graczową o awans do drugiej rundy WTA 1000 w Miami IZHAR KHAN AFP

