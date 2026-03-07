Kiedy Iga Świątek gra z Kaylą Day? Indian Wells [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Kayla Day w II rundzie Indian Wells zostanie rozegrany dzisiaj 7 marca jako drugi od godziny 20:00 czasu polskiego na Stadium 2 (po Bautista Agut - Draper), ale nie przed 22:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Kayla Day. Indian Wells. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 2) wraca do gry niemal miesiąc po nieudanym występu podczas turnieju w Dosze. Polka odpadła wówczas w ćwierćfinale, a jej pogromczynią okazała się Maria Sakkari. Dziś nasza tenisistka rozpoczyna udział w Indian Wells, który wygrywała już dwukrotnie w swojej karierze, a po raz ostatni w 2024 roku.

Świątek udział w tegorocznym Indian Wells rozpoczyna od II rundy. W niej zmierzy się z Kaylą Day (WTA 187). Amerykanka w pierwszym meczu pokonała Francescę Jones (WTA 93) 6:3, 6:1. Day nigdy nie wygrała żadnego turnieju rangi WTA, a jej największym osiągnięciem na turniejach wielkoszlemowych jest III runda Rolanda Garrosa w 2023 roku. Polka jest zatem zdecydowaną faworytką tej konfrontacji, a dla obu tenisistek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie.

Mecz Iga Świątek - Kayla Day w II rundzie Indian Wells zostanie rozegrany dzisiaj 7 marca jako drugi od godziny 20:00 czasu polskiego na Stadium 2 (po Bautista Agut - Draper), ale nie przed 22:00 Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek pojawiła się już na turnieju WTA 1000 w Indian Wells Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

