Kiedy Iga Świątek gra z Karoliną Muchovą? O której? Indian Wells [NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek - Karolina Muchova. Indian Wells. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 2) ma za sobą już dwa mecze w tegorocznym Indian Wells. W pierwszym nie bez problemów poradziła sobie z Kaylą Day, natomiast w drugim zdecydowanie pokonała Marię Sakkari 6:3, 6:2, spędzając na korcie niespełna 1,5 godziny. Tym samym Polka zrewanżowała się Greczynce za porażkę w Dosze z ubiegłego miesiąca.

W IV rundzie nasza tenisistka zmierzy się z Karoliną Muchovą (WTA 13). Czeszka także zaczęła zmagania od II rundy i oba dotychczasowe mecze rozstrzygnęła w dwóch setach. Najpierw pokonała 7:5, 6:2 Annę Bondar, a następnie w znakomitym stylu rozprawiła się z Antonią Ruzić, wygrywając 6:0, 6:3.

Świątek i Muchova spotykały się jak dotąd sześciokrotnie. Bilans przemawia za Polką, która zwyciężyła w czterech ostatnich meczach. Czeszka triumfowała w dwóch pierwszych konfrontacjach tych tenisistek, a po raz ostatni dawno, bo w 2020 roku. Biorąc jednak pod uwagę formę Muchovej i jej ostatni triumf w turnieju w Dosze, trzeba spodziewać się bardzo wymagającego pojedynku dla Świątek.

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w IV rundzie Indian Wells zostanie rozegrany dzisiaj 11 marca o godzinie 19:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

