Kiedy Iga Świątek gra z Jessicą Pegulą? O której mecz? WTA Rzym [TRANSMISJA]

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrany dzisiaj 13 maja nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Jessica Pegula. WTA Rzym. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) jak na razie z bardzo dobrej strony pokazuje się podczas turnieju w Rzymie. W pierwszym meczu Polka pokonała Caty McNally 6:1, 6:7 (5), 6:3 i awansowała do III rundy. To spotkanie nie obeszło się bez problemów naszej tenisistki, ale w kolejnym zagrała już prawdziwy "koncert". Nasza tenisistka zmierzyła się z Elisabettą Cocciaretto i rozgromiła ją 6:1, 6:0. W IV rundzie zagrała z Naomi Osaką i ponownie poradziła sobie bez większych problemów, wygrywając z Japonką 6:2, 6:1.

W ćwierćifnale turnieju WTA w Rzymie Świątek będzie rywalizowała z Jessicą Pegulą (WTA 5). Amerykanka, podobonie jak Polka, zaczęła udział w zmaganiach od II rundy i jak na razie radzi sobie znakomicie. W żadnym z meczów nie pozwoliła rywalkom ugrać seta, a w spotkaniu z Zeynep Sonmez jedną z parti wygrała do zera, z kolei Rebekę Masarovą w III rundzie ograła notując "rowerek". W IV rundzie jej rywalką była Anastazja Potapowa, którą pokonała 7:6(6), 6:2.

Świątek i Pegula rozegrały jak dotąd 11 spotkań przeciwko sobie. Sześć zwycięstw odniosła Polka, a pięć Amerykanka. Ostatnie dwa mecze niestety padły łupem Peguli, ale tym razem tenisistki zmierzą się na mączce i to dopiero po raz drugi. Jedyny raz miał miejsce w trakcie Rolanda Garrosa 2022 i wówczas Świątek triumfowała 6:3, 6:2.

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrany dzisiaj 13 maja nie przed godziną 13:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Iga Świątek TIZIANA FABI AFP

Jessica Pegula, Rzym 2026 FILIPPO MONTEFORTE AFP

Jannik Sinner - Alexei Popyrin. Skrót meczu Polsat Sport