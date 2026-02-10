Kiedy Iga Świątek gra z Janice Tjen? WTA Doha [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Janice Tjen w II rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze zostanie rozegrany dzisiaj 10 lutego jako drugi mecz od godziny 13:30 na korcie centralnym, czyli najwcześniej około godziny 14:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Janice Tjen. WTA Doha. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 2) wraca do gry po porażce z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open. Polka nienajlepiej zatem zaczęła rywalizację w tegorocznym tourze, ale teraz ma okazję, by się zrehabilitować.

Nasza tenisistka weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Dosze. W I rundzie Świątek była rozstawiona i rozpocznie rywalizację od II. Jej rywalką będzie dzisiaj Janice Tjen (WTA 46), która zaskakująco gładko rozgromiła Beatriz Haddad Maię (WTA 67) 6:0, 6:1 w zaledwie 69 minut.

Dla Świątek i o rok od niej młodszej Tjen będzie to pierwsze spotkanie na korcie w historii. Jak na razie największymi sukcesami Indonezyjki w karierze są zwycięstwo w Chennai Open 2025 rangi WTA 250 oraz finał w turnieju WTA 250 w Sao Paulo, również podczas poprzedniego sezonu.

Mecz Iga Świątek - Janice Tjen w II rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze zostanie rozegrany dzisiaj 10 lutego jako drugi mecz od godziny 13:30 na korcie centralnym, czyli najwcześniej około godziny 14:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Iga Świątek MARK AVELLINO AFP

Janice Tjen Clive Brunskill/Getty Images via AFP AFP

