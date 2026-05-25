Kiedy Iga Świątek gra z Emerson Jones? Roland Garros [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek zagra dziś z Emerson Jones w I rundzie Roland Garros 2026. Polka już czterokrotnie wygrywała turniej w Paryżu i jest wielką faworytką tego starcia. Dla obu tenisistek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Jones? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Iga Świątek - Emerson Jones w I rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 25 maja o godzinie 12:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek (WTA 3) ma za sobą całkiem udany występ podczas turnieju w Rzymie. Polka dotarła w nim do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Dla naszej tenisistki był to jednak pierwszy półfinał w tourze podczas tego sezonu i pierwszy od września ubiegłego roku, kiedy ostatecznie triumfowała w Seulu.
To należy uznać za dobry zwiastun przed Roland Garros 2026, bo Świątek wyglądała na korcie zdecydowanie lepiej, niż w poprzednich miesiącach. Wyraźnie dało się zauważyć, że jej pewność siebie wzrosła i poprawiła też proces podejmowania decyzji.
W I rundzie Roland Garros 2026 nasza tenisitka zagra z Emerson Jones (WTA 136). 17-latka wystąpi w turnieju, ponieważ otrzymała "dziką kartę". Będzie to dla niej debiut na paryskich kortach i dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Poprzednie dwa zanotowała podczas rodzimego Australian Open. Świątek jest zdecydowaną faworytką w starciu z młodziutką i mało doświadczoną Australijką.
