Kiedy Iga Świątek gra z Emerson Jones? Roland Garros [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Emerson Jones w I rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 25 maja o godzinie 12:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Emerson Jones. Roland Garros. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) ma za sobą całkiem udany występ podczas turnieju w Rzymie. Polka dotarła w nim do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Dla naszej tenisistki był to jednak pierwszy półfinał w tourze podczas tego sezonu i pierwszy od września ubiegłego roku, kiedy ostatecznie triumfowała w Seulu.

To należy uznać za dobry zwiastun przed Roland Garros 2026, bo Świątek wyglądała na korcie zdecydowanie lepiej, niż w poprzednich miesiącach. Wyraźnie dało się zauważyć, że jej pewność siebie wzrosła i poprawiła też proces podejmowania decyzji.

W I rundzie Roland Garros 2026 nasza tenisitka zagra z Emerson Jones (WTA 136). 17-latka wystąpi w turnieju, ponieważ otrzymała "dziką kartę". Będzie to dla niej debiut na paryskich kortach i dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Poprzednie dwa zanotowała podczas rodzimego Australian Open. Świątek jest zdecydowaną faworytką w starciu z młodziutką i mało doświadczoną Australijką.

