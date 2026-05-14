Kiedy Iga Świątek gra z Eliną Switoliną? O której mecz? WTA Rzym [TRANSMISJA]

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrany dzisiaj 14 maja nie przed godziną 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Elina Switolina. WTA Rzym. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) podczas turnieju w Rzymie dotarła już do półfinału. To dopiero pierwszy półfinał Polki w tourze podczas tego sezonu i pierwszy od września ubiegłego roku, kiedy ostatecznie triumfowała w Seulu. W ćwierćfinale nasza tenisistka ponownie zagrała koncert, po raz trzeci na tym turnieju zwyciężając w dwóch setach. Tym razem rozbiła 6:1, 6:2 Jessicę Pegulę.

W półfinale turnieju WTA w Rzymie Świątek będzie rywalizowała z Eliną Switoliną (WTA 10). Ukrainka w ćwierćfinale stoczyła ciężki bój z Jeleną Rybakiną, rozstrzygając mecz w trzech setach. W pierwszym przegrała aż 2:6, natomiast w kolejnych zdołała przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, triumfując 6:4, 6:4. Było to pierwsze spotkanie na tym turnieju, w którym tenisistka naszych wschodnich sąsiadów straciła seta.

Świątek i Switolina spotkały się jak dotąd sześć razy. Bilans przemawia za Polką, która wygrywała czterokrotnie, w tym w obu meczach na mączce. Ich ostatnia konfrontacja miała miejsce podczas zeszłorocznego ćwierćfinału Indian Wells, który wygrała Ukrainka. Świątek będzie miała zatem dziś okazję do rewanżu.

Iga Świątek, Internazionali d'Italia 2026

Elina Switolina

