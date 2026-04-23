Kiedy Iga Świątek gra z Darią Snigur? Madrid Open [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Daria Snigur w II rundzie Madrid Open zostanie rozegrany dzisiaj 23 kwietnia jako drugi od godziny 11:00 na korcie Manolo Santana Stadium, ale nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Daria Snigur. WTA Madryt O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 4) po nieudanym występie w Stuttgarcie podczas turnieju w Madrycie będzie chciała pokazać, że wciąż pamięta, jak gra się na "mączce", czyli jej ulubionej nawierzchnii. Polka już raz triumfowała w stolicy Hiszpanii, a było to przed dwoma laty. Z kolei trzy lata temu dotarła do finału, ale uległa wówczas Arynie Sabalence.

Świątek udział w tegorocznej edycji Madrid Open rozpoczyna od II rundy. W niej zmierzy się z Darią Snigur. Ukrainka musiała przebrnąć kwalifikacje, by trafić do drabinki głównej, ale poszło jej to dosyć sprawnie. Wygrała bowiem dwa spotkania do zera, a w I rundzie spotkała się z Darią Kasatkiną (WTA 75). Faworytką była Australijka rosyjskiego pochodzenia, ale po zaciętym boju zwycięsko z kortu zeszła Snigur, która triumfowała 6:3, 3:6, 7:6(13).

Co ciekawe, dla obu tenisistek będzie to pierwsze beźpośrednie spotkanie w historii, mimo że są w tym samym wieku. Snigur przeżywa w ostatnich tygodniach najlepszy czas w karierze, ponieważ na koniec marca była najwyżej notowana w rankingu WTA w swojej historii. Wówczas zajmowała 93. miejsce, a aktualnie jest 98. Najbliższa rywalka Świątek nie ma na koncie żadnego triumfu w turnieju WTA, ani gry w w finale. Jej największymi sukcesami są II rundy Wimbledonu i US Open oraz 10 wygranych turniejów ITF. Polka jest zatem zdecydowaną faworytką tej rywalizacji.

Iga Świątek przetestowała już główną arenę zmagań rangi WTA 1000 w Madrycie MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Daria Snigur Yuichi Yamazaki AFP

