Kiedy Iga Świątek gra z Darią Kasatkiną? WTA Doha [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Daria Kasatkina w III rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze zostanie rozegrany dzisiaj 11 lutego jako drugi mecz od godziny 13:00 na korcie centralnym, czyli najwcześniej około godziny 14:20. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Daria Kasatkina. WTA Doha. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 2) start w tegorocznym turnieju WTA 1000 w Dosze zaczęła od II rundy. W niej zmierzyła się po raz pierwszy z Janice Tjen i poradziła sobie fenomenalnie. Potrzebowała ledwie 1 godziny i 9 minut, aby pokonać Indonezyjkę w dwóch setach. W kolejnym meczu Polka zagra już ze znacznie lepiej znaną sobie rywalką.

Będzie nią Daria Kasatkina (WTA 61). Rosjanka w australijskich barwach ma za sobą już dwa spotkania w Dosze. W I rundzie zagrała przeciwko Moyuce Uchijimie, którą pokonała 4:6, 6:3, 6:4. W kolejnej jej przeciwniczką była Elise Mertens i tym razem Kasatkinie wystarczyły już tylko dwa sety, by awansować dalej.

Historia pojedynków Świątek i Kasatkiny liczy sobie jak dotąd siedem spotkań. Kasatkina wygrała tylko te pierwsze w 2021 roku. W kolejnych sześciu triumfowała już Polak i to bez straty choćby seta.

