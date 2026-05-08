Kiedy Iga Świątek gra z Catherine McNally? WTA Rzym [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Catherine McNally w II rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrany dzisiaj 8 maja o godzinie 11:00 na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek (WTA 3) ma za sobą bardzo trudny początek sezonu, w trakcie którego nie powiódł jej się udział w żadnym z turniejów w tourze. W związku z tym nasza tenisistka zakończyła współpracę z Wimem Fissettem, a jej nowym trenerem został Francisco Roig.

Niestety, dwa pierwsze starty pod wodzą nowego szkoleniowca zakończyły się wielkimi rozczarowaniami. Świątek odpadła w II rundach podczas turniejów w Stuttgarcie i Madrycie, czyli miejscach, w których zawsze lubiła startować. Należy jednak pamiętać, że w stolicy Hiszpanii Polka przegrała przede wszystkim ze zdrowiem, a konkretniej z infekcją wirusową. Dziś nasza tenisistka rozpocznie udział w rywalizacji w Rzymie, czyli w kolejnym ze swoich ulubionych turniejów, bowiem wygrywała go już trzy razy.

Jej pierwszą przeciwniczką będzie Catherine McNally (WTA 63), która w I rundzie pokonała 6:2, 6:3 Darię Kasatkinę. Dla Polki i Amerykanki będzie to czwarte spotkanie w historii. Dotychczasowe trzy wygrała Świątek. Ostatnie miało miejsce podczas zwycięskiego dla naszej tenisistki Wimbledonu w zeszłym roku. Polka na McNally będzie musiała jednak uważać, bo Amerykanka bardzo dobrze zaprezentowała się podczas niedawnego turnieju w Madrycie, w którym dotarła do IV rundy.

Rok temu Iga Świątek przegrała z Danielle Collins w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek i Caty McNally rywalizowały ze sobą w drugiej rundzie Wimbledonu 2025 ADRIAN DENNIS AFP

