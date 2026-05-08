Kiedy Iga Świątek gra z Catherine McNally? WTA Rzym [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek zagra z Catherine McNally w II rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Dla obu tenisistek będzie to czwarte bezpośrednie spotkanie w historii. Polka w stolicy Włoch spróbuje wreszcie pokazać sie z dobrej strony po ostatnich niepowodzeniach. O której godzinie gra Świątek? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - McNally? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Iga Świątek - Catherine McNally w II rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie zostanie rozegrany dzisiaj 8 maja o godzinie 11:00 na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek (WTA 3) ma za sobą bardzo trudny początek sezonu, w trakcie którego nie powiódł jej się udział w żadnym z turniejów w tourze. W związku z tym nasza tenisistka zakończyła współpracę z Wimem Fissettem, a jej nowym trenerem został Francisco Roig.
Niestety, dwa pierwsze starty pod wodzą nowego szkoleniowca zakończyły się wielkimi rozczarowaniami. Świątek odpadła w II rundach podczas turniejów w Stuttgarcie i Madrycie, czyli miejscach, w których zawsze lubiła startować. Należy jednak pamiętać, że w stolicy Hiszpanii Polka przegrała przede wszystkim ze zdrowiem, a konkretniej z infekcją wirusową. Dziś nasza tenisistka rozpocznie udział w rywalizacji w Rzymie, czyli w kolejnym ze swoich ulubionych turniejów, bowiem wygrywała go już trzy razy.
Jej pierwszą przeciwniczką będzie Catherine McNally (WTA 63), która w I rundzie pokonała 6:2, 6:3 Darię Kasatkinę. Dla Polki i Amerykanki będzie to czwarte spotkanie w historii. Dotychczasowe trzy wygrała Świątek. Ostatnie miało miejsce podczas zwycięskiego dla naszej tenisistki Wimbledonu w zeszłym roku. Polka na McNally będzie musiała jednak uważać, bo Amerykanka bardzo dobrze zaprezentowała się podczas niedawnego turnieju w Madrycie, w którym dotarła do IV rundy.
