Kiedy Iga Świątek gra z Ann Li? Madrid Open [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek zagra z Ann Li w III rundzie turnieju WTA w Madrycie. Dla obu tenisistek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie w historii. Polka po pewnym triumfie w poprzednim spotkaniu z Darią Snigur, będzie chciała iść za ciosem w stolicy Hiszpanii. O której godzinie gra Świątek? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Li? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Iga Świątek - Ann Li w III rundzie Madrid Open zostanie rozegrany dzisiaj 25 kwietnia jako drugi od godziny 13:00 na korcie Arantxa Sanchez Stadium. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek (WTA 4) zaledwie kilkadziesiąt godzin temu już pokazała, że nie zapomniała jak grać na "mączce", czyli jej ulubionej nawierzchni. Raszynianka w środę bez straty seta pokonała bezradną Darię Snigur. Dla Polki turniej w Madrycie jest wyjątkowy, ponieważ w przeszłości już raz triumfowała w stolicy Hiszpanii, a było to przed dwoma laty. Z kolei trzy lata temu dotarła do finału, ale uległa wówczas Arynie Sabalence.
Świątek udział w tegorocznej edycji Madrid Open rozpoczęła od II rundy. W III zmierzy się z Ann Li. Amerykanka ruszyła do boju na identycznym etapie turnieju co Iga Świątek. Na dzień dobry czekał ją pojedynek z Alycią Parks. Starcie reprezentantek Stanów Zjednoczonych było naprawdę ciekawe. Pierwszego seta pewnie wygrała dzisiejsza oponentka Raszynianki. W tie-breaku lepsza okazała się jednak rywalka. Ostatnia partia zakończyła się rezultatem 6:3 na korzyść Ann Li.
Dla obu tenisistek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie w historii. Ann Li w obecnie trwającej kampanii póki co nie zachwyca. Co prawda jest blisko życiowego wyniku w rankingu WTA, ale od styczna zaliczyła tylko jeden ćwierćfinał. I to całkiem niedawno, ponieważ dotarła do najlepszej ósemki w Rouen. Na francuskiej ziemi Amerykankę zatrzymała dopiero faworyzowana Marta Kostiuk. W sobotę także eksperci większe szanse dają Polce.
