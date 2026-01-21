Kiedy Iga Świątek gra w Australian Open? O której mecz z Marie Bouzkovą? [NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek w II rundzie Australian Open zagra z Marie Bouzkovą. Dla obu zawodniczek będzie to trzecie bezpośrednie starcie, a dotychczasowy bilans zdecydowanie przemawia za Polką. Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Bouzkova? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova w II rundzie Australian Open 2026 zostanie rozegrany w czwartek 22 stycznia nie przed godziną 7:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek - Marie Bouzkova. Australian Open. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek (WTA 2) w I rundzie tegorocznego Australian Open zmierzyła się z Yue Yuan (WTA 130). Polka wygrała to spotkanie w dwóch setach, ale nie bez problemów. Teraz przyjdzie jej zmierzyć się ze znacznie wyżej notowaną rywalką.
Przeciwniczką Świątek będzie bowiem Marie Bouzkova (WTA 44). Czeszka wygrała swój pierwszy mecz 7:5, 6:2, a zatem także w dwóch setach, choć spędziła na korcie nieco ponad 10 więcej czasu od Polki.
Świątek i Bouzkova jak dotąd grały przeciwko sobie dwukrotnie. Najpierw podczas Rolanda Garrosa 2024, a następnie w trakcie turnieju w Wuhan 2025. Oba te spotkania w dwóch setach wygrywała Polka, a zwłaszcza imponujące było zeszłoroczne zwycięstwo.
