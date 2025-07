W tym roku nie dość, że wreszcie jej się to udało, to na dodatek w półfinale rozbiła Belindę Bencic 6:2, 6:0 i w wielkim stylu awansowała do finału . Polka staje przed wielką szansą na zgarnięcie szóstego tytułu wielkoszlemowego, ale przeszkodzić jej w tym postara się Amanda Anisimova.

To właśnie Amerykanka będzie jej rywalką w finale, która w półfinale niespodziewanie wyeliminowała Arynę Sabalenkę. Dla 24-latki to pierwszy finał wielkoszlemowy w karierze. Co ciekawe, Świątek i Anisimova nie miały dotąd okazji zagrać przeciwko sobie i będzie to ich pierwszy bezpośredni pojedynek.