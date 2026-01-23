Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kiedy gra Świątek w Australian Open? O której mecz z Kalinską? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek zagra z Anną Kalinską w III rundzie Australian Open. Obie tenisistki zmierzą się ze sobą po raz czwarty. Bilans nieznacznie jest na korzyść Polki. Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Kalinska? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Zawodniczka tenisowa w białym stroju i fioletowej czapce energicznie odbija piłkę rakietą podczas meczu. Skupienie i intensywna emocja widoczne na twarzy.
Iga Świątek w III rundzie Australian Open 2026 zagra z Anną KalinskąDavid GrayAFP

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w III rundzie Australian Open 2026 odbędzie się w sobotę 24 stycznia nie przed godziną 9:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek: „Na początku turnieju nigdy nic nie wiadomo” WIDEO© 2025 Associated Press

Iga Świątek - Anna Kalinska. Australian Open. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 2) kapitalnie poradziła sobie w dwóch pierwszych rundach tegorocznego Australian Open. Oba pojedynki Polka rozstrzygnęła w dwóch setach, a w meczu z Marie Bouzkovą (WTA 44) spędziła na korcie ledwie 1 godzinę i 19 minut.

W III rundzie Świątek zmierzy się z Anną Kalinską (WTA 33). Rosjanka także nie straciła jak dotychczas żadnego seta. Najpierw 7:6(3), 6:1 pokonała Sonay Kartal (WTA 66), a następnie ekspresowo, bo w 1 godzinę i 14 minut rozprawiła się z Julią Grabher (WTA 95).

Świątek i Kalinska zagrały przeciw sobie jak dotąd trzykrotnie i wszystkie trzy spotkania odbyły się na przestrzeni dwóch ostatnich lat. W pierwszym meczu w półfinale turnieju w Dubaju 6:4, 6:4 triumfowała Rosjanka, ale kolejne dwa starcia 6:3:, 6:4 i 7:6(2), 6:4 wygrywała już Polka. Zwłaszcza ważne było to pierwsze zwycięstwo na poziomie ćwierćfinału zeszłorocznego turnieju w Cincinnati, ponieważ nasza tenisistka ostatecznie wygrała całe zmagania.

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w III rundzie Australian Open 2026 odbędzie się w sobotę 24 stycznia nie przed godziną 9:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

Zobacz również:

Mecz Aleksa de Minaura i Francesa Tiafoe nagle został przerwany
Australian Open

Przerwany mecz na Australian Open. Zapadła cisza, medycy ruszyli do akcji

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę na korcie, skupiona na meczu, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
Iga ŚwiątekMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Tenisistka ubrana w sportowy strój i czapkę, trzyma rakietę tenisową, cieszy się z sukcesu na korcie, w tle widoczni kibice.
Iga Świątek zakwalifikowała się do III rundy Australian Open 2026William WestAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja