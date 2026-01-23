Kiedy gra Świątek w Australian Open? O której mecz z Kalinską? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w III rundzie Australian Open 2026 odbędzie się w sobotę 24 stycznia nie przed godziną 9:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Anna Kalinska. Australian Open. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

W III rundzie Świątek zmierzy się z Anną Kalinską (WTA 33). Rosjanka także nie straciła jak dotychczas żadnego seta. Najpierw 7:6(3), 6:1 pokonała Sonay Kartal (WTA 66), a następnie ekspresowo, bo w 1 godzinę i 14 minut rozprawiła się z Julią Grabher (WTA 95).

Świątek i Kalinska zagrały przeciw sobie jak dotąd trzykrotnie i wszystkie trzy spotkania odbyły się na przestrzeni dwóch ostatnich lat. W pierwszym meczu w półfinale turnieju w Dubaju 6:4, 6:4 triumfowała Rosjanka, ale kolejne dwa starcia 6:3:, 6:4 i 7:6(2), 6:4 wygrywała już Polka. Zwłaszcza ważne było to pierwsze zwycięstwo na poziomie ćwierćfinału zeszłorocznego turnieju w Cincinnati, ponieważ nasza tenisistka ostatecznie wygrała całe zmagania.

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w III rundzie Australian Open 2026 odbędzie się w sobotę 24 stycznia nie przed godziną 9:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eurosportu. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max.

