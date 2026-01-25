Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kiedy gra Świątek w Australian Open? O której mecz z Inglis? [NA ŻYWO, TV]

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Iga Świątek zmierzy się z Maddison Inglis w IV rundzie Australian Open. Do tej pory obie tenisistki mierzyły się ze sobą tylko raz. Teraz stawką pojedynku będzie awans do ćwierćfinału. Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz z Inglis? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Spotkanie Iga Świątek (2. WTA) - Maddison Inglis (168. WTA) odbędzie się w poniedziałek 26 stycznia, najwcześniej o godz. 9:00 polskiego czasu. Zgodnie z terminarzem przygotowanym przez organizatorów pojedynek z udziałem Polki i Australijki wyznaczono jako pierwszy w kolejności w sesji wieczornej na Rod Laver Arena.

Iga Świątek - Maddison Inglis. Australian Open. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Transmisja telewizyjna z meczu Świątek będzie przeprowadzona na kanałach Eurosportu. Stream online dostępny będzie na platformie HBO Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Relację tekstową można śledzić na łamach Interii Sport.

Na etapie 1/16 finału reprezentantka Polski rozegrała szalone spotkanie z Anną Kalinską (33. WTA), które wygrała 6:1, 1:6, 6:1. Wcześniej Iga Świątek pokonała Marie Bouzkovą (44. WTA) 6:2, 6:3 i Chinkę Yue Yuan (130. WTA) 7:6 (5), 6:3.

    O ćwierćfinał wiceliderka rankingu WTA powalczy z Maddison InglisDo tej pory obie panie mierzyły się ze sobą tylko raz. 24 lutego 2021 roku Polka pokonała Australijkę 6:1, 6:3 na etapie 1/8 finału w Adelaide. Jak będzie tym razem?

    W telewizji spotkanie Świątek - Inglis obejrzymy na kanałach Eurosportu. W internecie transmisja będzie dostępna na platformie HBO Max. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Interii Sport. Starcie ruszy najwcześniej o godz. 9:00 naszego czasu, w poniedziałek 26 stycznia.

    Iga Świątek rywalizowała z Evą Lys o ćwierćfinał Australian Open 2025
    Iga ŚwiątekWILLIAM WEST / AFPAFP
    Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
    Iga ŚwiątekAFP
    Kobieta ubrana w różową bluzę z kapturem i czapkę w tym samym kolorze siedzi, gestykuluje dłońmi i prowadzi rozmowę, obok widoczny biały ręcznik.
    Iga ŚwiątekAFP
