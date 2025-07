Kiedy gra Świątek na Wimbledonie? O której mecz z Kudiermietową [TRANSMISJA NA ŻYWO, GODZINA]

Gra w turnieju głównym Wimbledonu 2025 rozpoczęła się w poniedziałek 30 czerwca. Tego dnia na korcie jednak nie pojawi się Iga Świątek. Na mecz Polki trzeba będzie poczekać do wtorku. Polka przystępuje do trzeciego turnieju Wielkiego Szlema tego sezonu w dosyć dobrej formie. Na zakończonym w miniony weekend turnieju w Bad Homburg dotarła do finału i choć przegrała w nim z Jessiką Pegulą, to pierwszy raz miała okazję zagrać w finale turnieju na trawie rangi WTA. Nawierzchnia trawiasta nie należy do ulubionych naszej tenisistki, ale wynik z Niemiec napawa wyjątkowym optymizmem, także mając na uwadze dyspozycję Świątek w tym sezonie.