Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz z Yue Yuan? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Yue Yuan w ramach 1. rundy Australian Open 2026 zostanie rozegrany w poniedziałek 19 stycznia o godzinie 9:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 1, a także w HBO Max i Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interia Sport.

Iga Świątek rozpoczęła sezon 2026 od triumfu z drużyną Polski w United Cup. Podczas tych rozgrywek pokonała Evę Lys, Suzan Lamens i Mayę Joint, ale przegrała z Coco Gauff i Belindą Bencić. Kibice są więc ciekawi, jaką formę zaprezentuje z mocniejszymi rywalkami w ewentualnej późniejszej części turnieju w Melbourne. Do niej trzeba jednak jeszcze awansować. Pierwszym krokiem będzie rywalizacja z Chinką.

Obie zawodniczki dotychczas zmierzyły się ze sobą zaledwie raz - we wrześniu 2025 roku w Pekinie. Nasza rodaczka była górą, wygrała 6:0, 6:3 w godzinę i 16 minut. Teraz prestiż spotkania będzie większy, otworzy ono sesję wieczorną na najważniejszym obiekcie imprezy - Rod Laver Arenie.

Świątek - Yuan w AO 2026. Transmisja w TV i online stream. Gdzie oglądać? [RELACJA, WYNIK NA ŻYWO]

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 1. Dostępny będzie także stream online w HBO Max i Polsacie Box Go.

