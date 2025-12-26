Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz z Jeleną Rybakiną? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ramach turnieju World Tennis Continental Cup zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 11:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek - Jelena Rybakina. O której i gdzie obejrzeć mecz Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek po raz ostatni pojawiła się na korcie w połowie października. Nasza tenisistka wzięła udział w meczach reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup. Oba spotkania nasz zespół wygrał 3:0. Tymi występami nasza najlepsza tenisistka zakończyła sezon 2025.

Teraz czas na przygotowania do sezonu 2026. Pierwszym z etapów będzie udział w turnieju World Tennis Continental Cup. Te zawody pokazowe zostaną rozegrane w dniach 26-28 grudnia, a ich gospodarzem jest chińskie Shenzhen.

W pierwszym spotkaniu Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Obie tenisistki będą miały zatem okazję jeszcze raz zmierzyć się ze sobą w 2025 roku, choć trzeba podkreślić, że ich mecz będzie miał charakter towarzyski. Dotychczas Polka i Kazaszka spotkały się 14 razy. Bilans przemawia nieznacznie na korzyść naszej zawodniczki, która triumfowała osiem razy, przy siedmiu wygranych przeciwniczki.

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ramach turnieju World Tennis Continental Cup zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 11:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online.

