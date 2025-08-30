Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz z Anną Kalinskają? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Igi Świątek z Anną Kalinskają w III rundzie US Open rozpocznie się o godzinie... Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eurosportu 1, a stream online na platformie HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

US Open. Iga Świątek - Anna Kalinskaja. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek przez I rundę US Open przeszła bardzo sprawnie, pokonując Emilianę Aarango 6:1, 6:2. W II rundzie nasza tenisistka zmierzyła się z Suzan Lamens i w tym pojedynku także było wyraźną faworytką. Mimo to Polka miała problemy i ostatecznie po ponad dwóch godzinach gry udało jej się wygrać 6:1, 4:6, 6:4.

Teraz Świątek czeka teoretycznie jeszcze trudniejsze zadanie. Jej rywalką w III rundzie będzie bowiem Anna Kalinskaja. Rosjanka w I rundzie z problemami pokonała 6:0, 5:7, 6:4 Clervie Ngounoue, ale w kolejnym starciu rozbiła w I secie Juliję Putincewą 6:1, w II wygrała 7:5.

Do tej pory Iga Świątek i Anna Kalinskaja grały ze sobą dwukrotnie i w tej rywalizacji jest remis. Pierwsze spotkanie w 2024 roku 6:4, 6:4 wygrała Rosjanka. Drugi mecz, który odbył się w tym sezonie podczas turnieju w Cincinnati, padł już łupem Polki. Świątek triumfowała wówczas 6:3, 6:4.

Mecz Igi Świątek z Anną Kalinskają w III rundzie z US Open rozpocznie się o godzinie 1:00 polskiego czasu w nocy z soboty na niedzielę. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eurosportu 1, a stream online na platformie HBO Max.

Iga Świątek Maddie Meyer East News

Anna Kalinskaja podczas US Open 2025 Elsa AFP