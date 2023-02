Iga Świątek pokonała Coco Gauf

Świątek rozbiła też Ludmiłę Samsonową , którą wyeliminowała, tracąc po drodze zaledwie jednego gema. Meczu ćwierćfinałowego, podobnie jak to było w Dosze, nie musiała rozgrywać, bo jej rywalka wycofała się z turnieju. Tym samym Polka zameldowała się w półfinale, w którym w piątek pokonała Coco Gauff.

WTA Dubaj 2023. Efektowne zagranie Igi Świątek

To właśnie w drugim, wygranym 6:2 secie, turniejowa "jedynka" zaprezentowała efektowne zakończenie akcji. Chociaż Gauff grała czujnie i agresywnie, odważnie podchodząc do siatki, to Świątek udało się wyjść z opresji i przypieczętować triumf w gemie efektownym zagraniem, przy którym rywalka była bezradna.