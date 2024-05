Kibice w Rzymie dali popis po meczu Świątek. Polka nie kryła emocji

Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie mierzyła się z dobrze sobie znaną rywalką, a więc Angelique Kerber. To było pierwsze spotkanie obecnej i byłej liderki rankingu WTA na mączce, a więc tam, gdzie Polka czuje się najbardziej komfortowo. Widać to było w tym starciu, choć emocji i wybitnych wymian nie brakowało. Ostatecznie jednak górą była Polka, która wygrała 7:5, 6:3 i pokonała byłą liderkę rankingu WTA.

Zwycięstwa Świątek, smakują lepiej niż... Tiramisu?

Polka przystępowała do tego meczu jako faworytka i w pełni wywiązała się ze swojej roli. Chociaż w Rzymie Kerber spisywała się naprawdę dobrze i wcześniej wyrzuciła z turnieju kilka wyżej notowanych zawodniczek , tym razem nie miała zbyt wiele do powiedzenia w starciu z liderką rankingu WTA.

Iga Świątek odniosła tym samym kolejne zwycięstwo, a po meczu czekała na nią niespodzianka, którą wypatrzyła przeprowadzająca wywiad z Polką spikerka. Kibice, znając słabość Polki do tego konkretnego deseru, przygotowali transparent, na którym napisano, że jej zwycięstwa smakują lepiej niż Tiramisu .

Tenisistka nie ukrywała rozbawienia, choć właściwie do kreatywności swoich fanów mogła się przyzwyczaić.

Miejmy nadzieję, że w Rzymie będzie jeszcze więcej okazji do tego, by posmakować zwycięstwa Polki. Teraz przed Świątek ćwierćfinałowe starcie z Madison Keys, która po bardzo długim, przerwanym przez protest aktywisty meczu, pokonała Soranę Cirsteę. To na pewno nie będzie spacerek, choć liderka rankingu WTA jest faworytką.